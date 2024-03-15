Опубліковано рейтинг найкрутіших вулиць світу

Мельбурнська вулиця Хай-стріт стала найкрутішою вулицею світу. Як відзначає Time Out, це місце, де можна знайти все найцікавіше: чудові ресторани, затишні бари, музичні клуби та магазини з унікальними товарами. Але не тільки це робить її такою особливою. Головне – це атмосфера, яка панує тут завдяки дружелюбності та гостинності місцевих мешканців.
А ось так виглядає рейтинг “30 найкрутіших вулиць світу у 2024 році”:
- Хай-стріт, Мельбурн;
- Голлівуд-роуд, Гонконг;
- Східна Одинадцята вулиця, Остін;
- Вулиця Гватемала, Буенос-Айрес;
- Комершл Драйв, Ванкувер;
- Петалінг-стріт, Куала-Лумпур;
- Руа і Боавішта, Лісабон;
- Арнальдо Кінтела, Ріо-де-Жанейро;
- Чадзава-дорі, Токіо;
- Консель де Сент, Барселона;
- Брі-стріт, Кейптаун;
- Оранієнштрассе, Берлін;
- П’ята авеню, Парк Слоуп, Нью-Йорк;
- Пан Тад Тонг, Бангкок;
- Східна 3-я вулиця, Лос-Анджелес;
- Руа Са де Норонья, Порту;
- Джеррард-стріт, Лондон;
- Конде Дуке, Мадрид;
- Букарелі, Мехіко;
- Рю де Бельвіль, Париж;
- 18-та вулиця, Чикаго;
- Камден-стріт, Дублін;
- Фостер-стріт, Сідней;
- Сонгрідан-гіль, Сеул;
- Куанг Ан, Тай Хо, Ханой;
- Чудо-Міля, Маямі;
- Сент-Юбер Плаза, Монреаль;
- Трун-стріт, Афіни;
- Сесіл-стріт, Сінгапур;
- Л.П. Левісте-стріт, Маніла.
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