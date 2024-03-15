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Опубліковано рейтинг найкрутіших вулиць світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано рейтинг найкрутіших вулиць світу
Photo by Artur Kraft on Unsplash

Мельбурнська вулиця Хай-стріт стала найкрутішою вулицею світу. Як відзначає Time Out, це місце, де можна знайти все найцікавіше: чудові ресторани, затишні бари, музичні клуби та магазини з унікальними товарами. Але не тільки це робить її такою особливою. Головне – це атмосфера, яка панує тут завдяки дружелюбності та гостинності місцевих мешканців.

А ось так виглядає рейтинг “30 найкрутіших вулиць світу у 2024 році”:

  1. Хай-стріт, Мельбурн;
  2. Голлівуд-роуд, Гонконг;
  3. Східна Одинадцята вулиця, Остін;
  4. Вулиця Гватемала, Буенос-Айрес;
  5. Комершл Драйв, Ванкувер;
  6. Петалінг-стріт, Куала-Лумпур;
  7. Руа і Боавішта, Лісабон;
  8. Арнальдо Кінтела, Ріо-де-Жанейро;
  9. Чадзава-дорі, Токіо;
  10. Консель де Сент, Барселона;
  11. Брі-стріт, Кейптаун;
  12. Оранієнштрассе, Берлін;
  13. П’ята авеню, Парк Слоуп, Нью-Йорк;
  14. Пан Тад Тонг, Бангкок;
  15. Східна 3-я вулиця, Лос-Анджелес;
  16. Руа Са де Норонья, Порту;
  17. Джеррард-стріт, Лондон;
  18. Конде Дуке, Мадрид;
  19. Букарелі, Мехіко;
  20. Рю де Бельвіль, Париж;
  21. 18-та вулиця, Чикаго;
  22. Камден-стріт, Дублін;
  23. Фостер-стріт, Сідней;
  24. Сонгрідан-гіль, Сеул;
  25. Куанг Ан, Тай Хо, Ханой;
  26. Чудо-Міля, Маямі;
  27. Сент-Юбер Плаза, Монреаль;
  28. Трун-стріт, Афіни;
  29. Сесіл-стріт, Сінгапур;
  30. Л.П. Левісте-стріт, Маніла.

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