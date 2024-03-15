Опубліковано рейтинг найкрутіших вулиць світу

Мельбурнська вулиця Хай-стріт стала найкрутішою вулицею світу. Як відзначає Time Out, це місце, де можна знайти все найцікавіше: чудові ресторани, затишні бари, музичні клуби та магазини з унікальними товарами. Але не тільки це робить її такою особливою. Головне – це атмосфера, яка панує тут завдяки дружелюбності та гостинності місцевих мешканців.

А ось так виглядає рейтинг “30 найкрутіших вулиць світу у 2024 році”:

Хай-стріт, Мельбурн; Голлівуд-роуд, Гонконг; Східна Одинадцята вулиця, Остін; Вулиця Гватемала, Буенос-Айрес; Комершл Драйв, Ванкувер; Петалінг-стріт, Куала-Лумпур; Руа і Боавішта, Лісабон; Арнальдо Кінтела, Ріо-де-Жанейро; Чадзава-дорі, Токіо; Консель де Сент, Барселона; Брі-стріт, Кейптаун; Оранієнштрассе, Берлін; П’ята авеню, Парк Слоуп, Нью-Йорк; Пан Тад Тонг, Бангкок; Східна 3-я вулиця, Лос-Анджелес; Руа Са де Норонья, Порту; Джеррард-стріт, Лондон; Конде Дуке, Мадрид; Букарелі, Мехіко; Рю де Бельвіль, Париж; 18-та вулиця, Чикаго; Камден-стріт, Дублін; Фостер-стріт, Сідней; Сонгрідан-гіль, Сеул; Куанг Ан, Тай Хо, Ханой; Чудо-Міля, Маямі; Сент-Юбер Плаза, Монреаль; Трун-стріт, Афіни; Сесіл-стріт, Сінгапур; Л.П. Левісте-стріт, Маніла.

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