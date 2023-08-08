Затопили військову техніку: У Єгипті створили перший підводний парк зі штучними рифами

У Єгипті у розвиток дайв-туризму створюють штучні рифи. На Червоному морі стартував проєкт створення підводного музею, експонатами якого стануть об’єкти старої військової техніки. Перші три з них затоплено. Чи ця ідея буде цікавою для туристів, розповіли туроператори.

Біля Хургади створюють перший у Єгипті підводний парк

У Єгипті для залучення дайверів та зростання доходів від іноземного туризму оголосили про створення біля берегів Хургади першого у країні підводного морського музею. Проєкт узгоджений з екологами та спрямований на захист природних коралових рифів у регіоні Червоного моря. Експозицію складуть зразки старої військової техніки Єгипту: всього їх буде 15 і розміщені ці об’єкти будуть в різних місцях біля узбережжя Хургади.

За заявою влади, поховання старих суден і танків ретельно продумано (проєкт розроблявся 7 років) і не завдасть шкоди екосистемі у довгостроковій перспективі. Затоплені об’єкти стануть «промисловими» рифами та створять середовище для зростання природних коралів та збільшення популяції риби.

За задумом міністерства довкілля Єгипту, поява підводного парку дозволить знизити навантаження на природні локації.

Перші три об’єкти – два старі морські катери та бронемашину – акуратно затопили минулого четверга. Туристи зможуть познайомитися з підводними об’єктами та їх мешканцями в рамках екскурсій на кораблях із прозорим дном та при групових зануреннях.

Хургада зможе більш активно конкурувати за дайверів

За оцінками туроператорів, поява нових локацій для дайвінгу в Єгипті буде цікавою для мандрівників.

«Дайвінг – важлива складова відпочинку багатьох туристів у Єгипті, тому розширення можливостей та поява нових дайв-локацій має виявитися цікавим для відпочивальників», – зазначили у прес-службі туроператора ANEX.

«Безумовно, такі ініціативи сприятимуть лише позитивним результатам. Нові споти для дайвінгу будуть цікаві не тільки новачкам, а й досвідченим дайверам. Нові локації — це завжди нові враження, на які полюють багато туристів і мандрівників», — підкреслили в TEZ TOUR.