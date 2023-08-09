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У Єгипті туристам покажуть затонулий корабель III століття до нашої ери

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті туристам покажуть затонулий корабель III століття до нашої ери

У Єгипті будуть проводити екскурсії до місця виявлення уламків корабля III ст., що затонув у Середземному морі до н.е.

Про це заявив голова центрального управління підводних старожитностей при Міністерстві туризму та старожитностей країни Іслам Салім.

За його словами, після завершення процесу обстеження та вивчення до місця виявлення корабля проводитимуться екскурсії на підводних човнах зі скляним дном.

Минулими вихідними відомство повідомило, що археологи-водолази виявили в Середземному морі неподалік узбережжя єгипетського міста Ель-Аламейн уламки затонулого торгового корабля, датованого III ст. до н.е.

Салім пояснив, що відповідно до угоди між Єгиптом та ЮНЕСКО підводні знахідки повинні залишатися на місці, за винятком тих випадків, коли вони можуть бути пошкоджені або загублені.

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