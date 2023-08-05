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У Хургаді для розвитку дайв-туризму створюють штучні рифи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Хургаді для розвитку дайв-туризму створюють штучні рифи

Сьогодні у Хургаді розпочнуть створення трьох штучних дайв-сайтів. Для розваги туристів військове відомство виділило 15 бойових кораблів, що відслужили свій термін. За повідомленням єгипетських ЗМІ, це перший досвід створення альтернативних природних локацій для дайвінгу в Єгипті.

На майданчиках у районах Шааб аль-Сакала, Уарук аль-Тауїль та Арг-Гама в Магавіші, що поблизу Хургади, кожне судно буде акуратно затоплено на певному місці. За словами Мухаммеда аль-Бандарі, генерального секретаря губернаторства Червоного моря, любителі підводного плавання зможуть одночасно досліджувати військову техніку і спостерігати за морськими мешканцями, які там оселилися.

Створення нетрадиційних місць для дайвінгу покликане зменшити тиск на природні коралові рифи та збільшити кількість пропозицій, вважає Ахмед Галлаб, директор природних заповідників Червоного моря. Він зазначив, що мільйони відпочивальників, які щороку приїжджають до Хургади, отримають більше можливостей для дайв-туризму.

На урочисту церемонію закладки нової туристичної пам’ятки губернатор провінції запросив членів уряду АРЕ та представників країн басейну Червоного моря. Туристи зможуть познайомитися з підводними арт-об’єктами та їх мешканцями в рамках екскурсій на кораблях із прозорим дном та при групових зануреннях.

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