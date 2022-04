Вибух у нічному клубі в Баку: щонайменше одна людина загинула, десятки поранено

Щонайменше одна людина загинула і 31 дістали поранення внаслідок вибуху в нічному клубі в столиці Азербайджану Баку сьогодні вранці, повідомили світові інформаційні агенції.

За даними прокуратури, госпіталізовано 24 особи, шестеро з них у тяжкому стані. За попередніми даними, причиною вибуху, що стався о 3 годині ночі, став витік газу.

AFP додало, що згідно з заявою МНС, після вибуху виникла пожежа, яка вже загашена. На опублікованому на сайті відомства фото видно, як рятувальники шукають людей під завалами.

An explosion took place at the Location Night Club in #Baku, the capital of #Azerbaijan. It is reported that there are injured and dead people in the region. pic.twitter.com/LjycY9kS0j

— EHA News (@eha_news) April 2, 2022