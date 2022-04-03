Вибух у нічному клубі в Баку: щонайменше одна людина загинула, десятки поранено

Щонайменше одна людина загинула і 31 дістали поранення внаслідок вибуху в нічному клубі в столиці Азербайджану Баку сьогодні вранці, повідомили світові інформаційні агенції.

За даними прокуратури, госпіталізовано 24 особи, шестеро з них у тяжкому стані. За попередніми даними, причиною вибуху, що стався о 3 годині ночі, став витік газу.

AFP додало, що згідно з заявою МНС, після вибуху виникла пожежа, яка вже загашена. На опублікованому на сайті відомства фото видно, як рятувальники шукають людей під завалами.