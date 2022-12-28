Найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 неочікувано приземлився в аеропорту Баку

Найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 (реєстрація VH-OQH) з кенгуру на хвості неочікувано приземлився в аеропорту Баку 23 грудня.

Цей літак австралійської авіакомпанії Qantas мав доставити сотні пасажирів з Сіднею в Лондон з проміжною посадкою в Сінгапурі, натомість сів в столичному аеропорту Азербайджану, передає avianews.com

В аеропорту Баку повідомили, що екіпаж літака-гіганта прийняв таке рішення через те, що спрацював датчик диму у вантажному відсіку. Це дуже серйозна ситуація – у разі, якщо задимлення справжнє, воно може перерости у пожежу та призвести до катастрофи. Тому посадку для перевірки потрібно здійснити у найближчому аеродромі.

Пілоти виявили проблему, коли пролітали над Грузією. Через габарити літака вони не могли приземлитися у Тбілісі, тому розвернули повітряне судно назад та успішно сіли в Баку. Тут австралійський A380 зустріли пожежники.

У столиці Азербайджану пасажирів аварійного рейсу розмістили в готелях, повідомила прес-служба аеропорту Баку.

За декілька годин на підміну A380 VH-OQH з Сіднею вилетів інший літак аналогічного типу з реєстрацією VH-OQD. Увечері 24 грудня він вже прибув в Азербайджан.

Поки спеціалісти з’ясують причину спрацювання датчику диму, підмінний літак забере пасажирів з Баку до Лондона.