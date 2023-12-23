У Баку в море перекинувся прогулянковий катер із туристами

У столиці Баку (Азербайджан) у Каспійському морі перекинувся прогулянковий катер із шістьма людьми на борту.

За даними МНС Азербайджану, інцидент стався в районі Приморського бульвару Сабаїльського району Баку внаслідок пошкодження нижньої частини катера та потрапляння води до корпусу.

На місце екстрено висунулась водолазно-пошукова група Держслужби нагляду за маломірними суднами та порятунку на водах, загін МНС та водна поліція.

Трьох членів екіпажу та трьох пасажирів, які опинилися в небезпечній ситуації, було врятовано.