Темношкірий уродженець Нігерії балотується в мери Тбілісі

Кандидатом в мери Тбілісі зареєстрований уродженець Нігерії Арінзе Річард Огбунуджу. Його кандидатуру представив виборчий суб’єкт «Наша об’єднана Грузія». Інформація про присвоєння номера незвичайного кандидата представлена на веб-сторінці Центральної виборчої комісії.

Виборчий номер Огбунуджу – 23.

Вибори мерів міст і органів місцевої влади в Грузії відбудуться 2 жовтня.

Арінзе Річард Огбунуджу приїхав до Грузії з Нігерії 20 років тому. Він одружений на грузинці, добре знає грузинський мову і є громадянином Грузії.

Згідно з відомостями в мережі, Огбунуджу є теологом, також він закінчив факультет міжнародних відносин, володіє кількома мовами і працює над розширенням дружніх зв’язків між грузинами і африканцями.

«У Грузії я не живу по-царськи, я така ж людина, як усі, з щоденними проблемами, радощами і болем. Грузинську мову я також вивчив на вулицях Тбілісі. Я не «корінний», але тбілісец, приїжджий тбілісец», – розповів Огбунуджу кілька років тому в інтерв’ю виданню« Тбіліселебі ».