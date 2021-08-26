Темнокожий уроженец Нигерии баллотируется в мэры Тбилиси

Кандидатом в мэры Тбилиси зарегистрирован уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу. Его кандидатуру представил избирательный субъект «Наша объединенная Грузия». Информация о присвоении номера необычного кандидата представлена ​​на веб-странице Центральной избирательной комиссии.

Избирательный номер Огбунуджу — 23.

Выборы мэров городов и органов местной власти в Грузии состоятся 2 октября.

Аринзе Ричард Огбунуджу приехал в Грузию из Нигерии 20 лет назад. Он женат на грузинке, хорошо знает грузинский язык и является гражданином Грузии.

Согласно сведениям в сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.

«В Грузии я не живу по-царски, я такой же человек, как все, с ежедневными проблемами, радостями и болью. Грузинский язык я также изучил на улицах Тбилиси. Я не «коренной», но тбилисец, приезжий тбилисец», — рассказал Огбунуджу несколько лет назад в интервью изданию «Тбилиселеби».