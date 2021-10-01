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ГРУЗІЯ

Саакашвілі прибув в Грузію через вісім років після від’їзду

Євгеній Подольський

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся в країну. Про це повідомив сам Саакашвілі в соцмережах.

«Доброго ранку, Грузія, вже з Грузії через вісім років», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Також Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook опублікував відеозапис, на якому стверджує, що прибув в Батумі.

«Ось мій Батумі. <…> Тут повинен був бути мій батумський американський технологічний університет, який знищили. Сьогодні у нас була б уже вакцина, а також ковід не вбив би стількох людей. Я дуже сумував за тутешніми місцями. Сьогодні збулася моя мрія», – наводить слова Саакашвілі ТАСС.

Відзначимо, що кадри, якими поділився Саакашвілі, розмиті і визначити по ним місцезнаходження колишнього президента складно.

У МВС Грузії журналістам заявили, що не мають інформації про знаходження Саакашвілі на грузинській території.

Раніше екс-президент написав у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі ввечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.

Грузинська прокуратура звинувачує Саакашвілі за кількома кримінальними статтями, за двома з яких колишній глава держави засуджений.

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