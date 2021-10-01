Саакашвили прибыл в Грузию через восемь лет отъезда

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну. Об этом сообщил сам Саакашвили в соцсетях.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он на своей странице в Facebook.

Также Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой утверждает, что прибыл в Батуми.

«Вот мой Батуми. <…> Тут должен был быть мой батумский американский технологичный университет, который уничтожили. Сегодня у нас была бы уже вакцина, а также ковид не убил бы стольких людей. Я очень скучал по здешним местам. Сегодня сбылась моя мечта», — приводит слова Саакашвили ТАСС.

Отметим, что кадры, которыми поделился Саакашвили, размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента сложно.

В МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Ранее экс-президент написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено.

Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший глава государства осужден.