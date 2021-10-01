Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії

Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, передають грузинські ЗМІ.

На брифінгу також були присутні керівник МВС Грузії Вахтанг Гомеларулі і глава СГБ Григол Лілуашвілі.

За словами прем’єр-міністра, весь маршрут пересування Саакашвілі перебував під контролем грузинських спецслужб.

Як повідомив Гарібашвілі, колишній президент переведений в пенітенціарний заклад.

Прем’єр зазначив, що Саакашвілі був затриманий не на межі, а вже на території Грузії, куди він проник таємно. Точне місце затримання він не назвав.