У Грузії назвали основну мету приїзду Михайла Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого напередодні затримали після прибуття в країну, мав намір здійснити державний переворот, заявив глава правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе.

«Він їхав до Грузії, щоб здійснити свої погрози скинути уряд. Відповідно, правоохоронні органи вжили всіх заходів для запобігання його нового злочину», – пояснив політик. Він також запевнив, що всі процедури, які будуть проводитися в відношенні екс-президента, будуть відповідати правовим нормам. За словами Іраклія Кобахідзе, операція із затримання Михайла Саакашвілі пройшла успішно в тому числі з-за того, що її деталі заздалегідь не розголошувалися і була дотримана повна конфіденційність.

Незадовго до затримання Михайло Саакашвілі опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що перебуває в Грузії, і закликав виборців йти на місцеві вибори, які проходять в країні 2 жовтня. Він також закликав своїх прихильників на наступний день вийти на площу Свободи в Тбілісі. «Якщо нас буде 100 тис. чоловік, нас ніхто не зможе перемогти, і Грузія знову встане на шлях розвитку. Цим злидням і жаху прийде кінець», – підкреслив він.

Після затримання екс-президента доставили в колонію міста Руставі. За словами омбудсмена Ніно Ломджаріі, Саакашвілі оголосив голодування і зажадав зустрічі з українським консулом, так як є громадянином цієї країни.