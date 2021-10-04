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COVID Travel NewsГРЕЦІЯ

У Греції вводиться міні-локдаун

Гліб Парфененко
У Греції вводиться міні-локдаун

Ситуація з пандемією COVID-19 на півночі Греції продовжує турбувати експертів в області охорони здоров’я, повідомляють грецькі ЗМІ.

1 жовтня в Салоніках, Ларисі, Халкідікі і Килкис був введений міні-карантин, який забороняє рух транспорту з першої години ночі до шостої ранку.

Музика також була заборонена в усіх закладах.

Очікується, що незабаром обмежувальні заходи будуть введені в Пієрії, Іматії, Пеллі, Кавалі, Касторії, Ксанті та Драмі, повідомляє інтернет-видання News News. Кількість нових інфекцій у цьому районі продовжує зростати, поки вакцинація перебуває у стані застою, йдеться у виданні.

Експерти чекають результатів міні-локдауну, відзначаючи, що вакцинацію громадян, безумовно, слід прискорити. В даний час менше ніж 50 відсотків вакцинованих у північних районах Греції.

Дані від 3 жовтня про поширення вірусу свідчать про невелике зменшення випадків захворювання в Греції, але смертність викликає занепокоєння серед експертів, відзначає News Inn.

Коли було виконано 150 507 тестів, відсоток позитивних результатів склав 0,77 відсотка. За даними електронного видання газети Kathimerini, зареєстрований 31 випадок смерті.

У той же час журналістське розслідування Alpha TV виявило схему продажу підроблених свідоцтв про вакцинацію. Згідно з інформацією, сертифікати продаються на суму від 200 євро. Група діяла через соціальні мережі, і оплата проводилася в криптовалюті, повідомляє телебачення.

Поступове відкриття університетів в країні починається сьогодні, але побоювання з приводу їх функціонування в умовах пандемії невеликі, так як більша частина професорсько-викладацького складу і студентів вакциновані, повідомляє Antena TV.

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