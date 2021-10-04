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В Греции вводится мини-локдаун

Глеб Парфененко
В Греции вводится мини-локдаун

Ситуация с пандемией COVID-19 на севере Греции продолжает беспокоить экспертов в области здравоохранения, сообщают греческие СМИ.

1 октября в Салониках, Ларисе, Халкидики и Килкис был введен мини-карантин, запрещающий движение транспорта с часу ночи до шести утра.

Музыка также была запрещена во всех заведениях.

Ожидается, что вскоре ограничительные меры будут введены в Пиерии, Иматии, Пелли, Кавалии, Кастории, Ксанти и Драме, сообщает интернет-издание News News. Число новых инфекций в этом районе продолжает расти, пока вакцинация находится в состоянии застоя, говорится в издании.

Эксперты ждут результатов мини-локдауна, отмечая, что вакцинацию граждан, безусловно, следует ускорить. В настоящее время менее 50 процентов вакцинированных в северных районах Греции.

Данные от 3 октября о распространении вируса свидетельствуют о небольшом уменьшении случаев заболевания в Греции, но смертность вызывает беспокойство среди экспертов, отмечает News Inn.

Когда было выполнено 150 507 тестов, процент положительных результатов составил 0,77 процента. По данным электронного издания газеты Kathimerini, зарегистрирован 31 случай смерти.

В то же время журналистское расследование Alpha TV выявило схему продажи поддельных свидетельств о вакцинации. Согласно информации, сертификаты продаются на сумму от 200 евро. Группа действовала через социальные сети, и оплата проводилась в криптовалюта, сообщает телевидение.

Постепенное открытие университетов в стране начинается сегодня, но опасения по поводу их функционирования в условиях пандемии небольшие, так как большая часть профессорско-преподавательского состава и студентов вакцинированы, сообщает Antena TV.

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