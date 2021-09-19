У Греції розкрита злочинна група з переправлення мігрантів

Грецька влада розкрили в Афінах злочинну групу, яка займалася підробкою документів, що засвідчують особу, і торгівлею нелегальними мігрантами.

Три іноземні громадянина у віці 49, 37 і 39 років були заарештовані в Афінах 15 вересня в рамках поліцейської операції. Особистість четвертого члена злочинної трупи також встановлена, і він оголошений в розшук.

З червня 2021 року група займалася підготовкою фальшивих документів для своїх “клієнтів”, які потім незаконно переправляла по повітрю.

Зловмисники отримували від 250 до 800 євро за кожен фальшивий документ.в залежності від типу і країни походження документа. На сьогоднішній день виявлено 24 випадки підробки документів та незаконного ввезення мігрантів групою.

Майстерня затриманих мала можливість як виготовити нові фальшиві документи, так і підробити справжні.

У квартирі в Афінах, яку група використовувала в якості майстерні, грецька влада виявили 44 паспорта, 23 вирвані сторінки паспортів з особистими даними, 16 посвідчень особи, 8 видів на проживання, 6 водійських посвідчень та інші матеріали і засоби для підробки документів.

Раніше члени групи вже були заарештовані за ті ж злочини.