В Греции раскрыта преступная группа по переправке мигрантов

Греческие власти раскрыли в Афинах преступную группу, которая занималась подделкой документов, удостоверяющих личность, и торговлей нелегальными мигрантами.

Три иностранных гражданина в возрасте 49, 37 и 39 лет были арестованы в Афинах 15 сентября в рамках полицейской операции. Личность четвертого члена преступной трупы также установлена, и он объявлен в розыск.

С июня 2021 группа занималась подготовкой фальшивых документов для своих «клиентов», которые затем незаконно переправляла по воздуху.

Злоумышленники получали от 250 до 800 евро за каждый фальшивый документ. в зависимости от типа и происхождения документа. На сегодняшний день выявлено 24 случая подделки документов и незаконного ввоза мигрантов группой.

Мастерская задержанных имела возможность как изготовить новые фальшивые документы, так и подделать настоящие.

В квартире в Афинах, которую группа использовала в качестве мастерской, греческие власти обнаружили 44 паспорта, 23 вырванные страницы паспорта с личными данными, 16 удостоверений личности, 8 видов на жительство, 6 водительских удостоверений и другие материалы и средства для подделки документов.

Ранее члены группы уже были арестованы за те же преступления.