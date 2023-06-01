Пекельна спека накрила курорти Єгипту: місцями очікується до +45°C

Пильні бурі на курортах Єгипту змінилися пекельною спекою – на узбережжі спека цього тижня сягне +36 градусів, а туристам, які зібралися на екскурсію, доведеться приготуватися до екстриму до +45 градусів. Навіть на горі Мойсея – єгипетському «полюсі холоду» для туристів – зафіксовано рекордні температури.

Отже, як заявив генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, в курортній провінції «дуже спекотно у всіх частинах», температура сильно підвищилася порівняно з недавніми днями. Навіть на горі Святої Катерини, а це найвища гірська вершина в Єгипті та місцевий «полюс холоду», зафіксували найнижчу температуру 13 градусів за Цельсієм, максимум досягає +21, а гора Мойсея, куди ходять туристи зустрічати світанок, готова побалувати їх +16 градусів у найхолодніший час і +23 градуси «в середньому».

На узбережжі, у Шарм-ель-Шейху та Дахабі, розташованих на березі затоки Акаба, були зареєстровані найвищі температури цього сезону. Шарм-ель-Шейх показав від +29 до +36 градусів. При цьому до вихідних спека зростатиме, дійде до +37, далі обіцяно легке зниження.

Щодо Хургади, то спекотно і в цій провінції: до вихідних обіцяють +35-36, далі на курорт прийде легка хмарність і температура трохи опуститься. Злегка це до +33. У Червоному морі вода також дуже тепла – +26 градусів.

Але найбільше доведеться підготуватися до екстриму туристам, які зібралися на екскурсії в Луксор. Там у найспекотніший день, у суботу, може дійти до +45 градусів. І в середньому температура тримається вище за +40.