Всі розділи
ГоловнаЄгипетПекельна спека накрила курорти Єгипту: місцями очікується до +45°C
ЄгипетТуризм

Пекельна спека накрила курорти Єгипту: місцями очікується до +45°C

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пекельна спека накрила курорти Єгипту: місцями очікується до +45°C

Пильні бурі на курортах Єгипту змінилися пекельною спекою – на узбережжі спека цього тижня сягне +36 градусів, а туристам, які зібралися на екскурсію, доведеться приготуватися до екстриму до +45 градусів. Навіть на горі Мойсея – єгипетському «полюсі холоду» для туристів – зафіксовано рекордні температури.

Отже, як заявив генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, в курортній провінції «дуже спекотно у всіх частинах», температура сильно підвищилася порівняно з недавніми днями. Навіть на горі Святої Катерини, а це найвища гірська вершина в Єгипті та місцевий «полюс холоду», зафіксували найнижчу температуру 13 градусів за Цельсієм, максимум досягає +21, а гора Мойсея, куди ходять туристи зустрічати світанок, готова побалувати їх +16 градусів у найхолодніший час і +23 градуси «в середньому».

На узбережжі, у Шарм-ель-Шейху та Дахабі, розташованих на березі затоки Акаба, були зареєстровані найвищі температури цього сезону. Шарм-ель-Шейх показав від +29 до +36 градусів. При цьому до вихідних спека зростатиме, дійде до +37, далі обіцяно легке зниження.

Щодо Хургади, то спекотно і в цій провінції: до вихідних обіцяють +35-36, далі на курорт прийде легка хмарність і температура трохи опуститься. Злегка це до +33. У Червоному морі вода також дуже тепла – +26 градусів.

Але найбільше доведеться підготуватися до екстриму туристам, які зібралися на екскурсії в Луксор. Там у найспекотніший день, у суботу, може дійти до +45 градусів. І в середньому температура тримається вище за +40.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Генерал-майор попередив туристів у Єгипті про нову небезпеку

Єгипет
Туристам, що відпочивають у Шарм-ель-Шейху, погода може зробити неприємний...

5 причин відвідати Єгипет влітку: сезон манго, низькі ціни та відсутність натовпів туристів

Єгипет
Звичайний сезон подорожей до Єгипту триває з жовтня до...

Літній відпочинок 2023 року для українців без російських туристів

Єгипет
Незважаючи на військову обстановку, українські діти все ще потребують...

Європу чекає суворе літо: вчені попереджають про потужну спеку та посуху

Іспанія
Європа готується до посушливого літа, спричиненого зміною клімату. Найбільше...

Хвиля палаючої спеки накрила один із курортів Єгипту

Єгипет
«Хвиля спеки» в єгипетській провінції Південний Синай, де розташовується...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму