10 найкрутіших готелів світу

Котедж в Кокпіті, Коста-Рика (сон в літаку)

Немає нічого унікальнішого, ніж готельний номер у літаку серед дерев. Любителям аудіо-відео сподобається можливість поспати у літаку MD-80!

Інтер’єр набагато затишніше, ніж можна було б очікувати, тому що на стінах було встановлено місцеве дерево тика, що надає йому серйозної атмосфери. Це були всі зручності, які вам потрібні, такі як кондиціонер та безліч розеток.

Одна з найкращих частин… з ліжка відкривається краєвид на океан!

Конрад – Мальдіви

У переможців лотереї та мільйонерів не виникне проблем із витратою грошей на цей розкішний відпочинок.

Підніміть підводні готельні номери на новий рівень із люксом Muraka у готелі Conrad на Мальдівах. Мало того, що в номері є особистий шеф-кухар, дворецький та тренер, але й підводна скляна кімната має 180-градусний вигляд, завдяки чому гості відчувають, що вони сплять у приватному акваріумі.

Краун Плаза, Індіанаполіс

Любителі історії тріумфують!

Ви можете не тільки переночувати в цьому вагоні поїзда, але й завдяки активним коліям, що проходять поряд з готелем, ви насправді ВІДЧУЄТЕ і почуєте звуки поїздів, що проходять. Номери у пульманівському стилі були нещодавно відремонтовані, але в них все ще зберігся легкий відтінок 1920-х років. Ціни починаються приблизно від 180 доларів на добу.

Sextantio Le Grotte Della Civita – Матера, Італія

Печери Матери, Італія, свідчать, що в них жили цивілізації майже 9000 років тому!

Нещодавно цій групі готелів знадобилося 10 років, щоб ретельно вирізати 18 прекрасних готельних номерів, не порушуючи цілісності та духу печер. Все в кімнаті повертає вас у минуле.

Постільна білизна з антикварної тканини, предмети інтер’єру, вирізані прямо на стінах, і навіть вечеря у старій церкві.

Готель Dreamcatcher Tipi – Єллоустоун, Монтана

Всього за 5 миль від входу в Єллоустонський національний парк ви знайдете ці красиві типи, де можна переночувати.

Кожен тип має висоту 22 фути і оснащений обігрівачами, затишним декором і видом на гори. Щоночі в готелі розпалюють багаття з безкоштовними закусками та вином. Перебування є сезонним із травня по вересень.

Чотири сезони – Бора-Бора

Ви, ймовірно, бачили приголомшливі люкси Four Season в Instagram або, можливо, вони вже є на дошці Pinterest.

Сон у приватному бунгало над водою має бути найромантичнішим та екзотичним перебуванням у готелі. Ви буквально отримуєте своє власне бунгало із солом’яним дахом, розташоване над кришталево чистими водами. Дехто навіть приходить із власним басейном.

В той час, як люкси можуть бути натяжкою для деяких майже ідеальних відгуків про курорт, вони доводять, що це коштує своєї ціни. Ціни починаються від $1700/добу.

IceHotel – Швеція

Унікальний готель, що пробирає до кісток, для сміливих. IceHotel у Швеції дає вам можливість поринути у крижану художню інсталяцію.

Вдень кімнати є частиною музею, а вночі перетворюються на кімнати для гостей. Не хвилюйтеся, хоча в кімнатах морозно і холодно, ліжка покриті хутром оленя і дуже теплими спальними мішками.

Якщо встигнете до ранку, персонал розбудить вас гарячим брусничним чаєм. Ціни починаються приблизно від 320 доларів на добу.

Bertrams Hotel – Девон, Об’єднане Королівство

Хочете поспати у легендарному двоповерховому автобусі?

Готель Bertrams чудово оформлений у стилі 1950-х років, завдяки чому гості почуваються так, ніби вони перенеслися до минулого. (Дійсно, ви повинні побачити внутрішню частину, це чудово!)

Автобус вміщує 5 осіб, обладнаний джакузі та розташований на фермі, де блукають альпаки та кози. Дійсно єдине у своєму роді житло.

Курорт Манта, Танзанія

Підводний номер на курорті Manta Resort – ідеальне місце для медового місяця.

Гості мають не тільки повністю занурену у воду спальню, але й надводний житловий простір на приватному плавучому острові. Єдиний спосіб дістатися до нього – на швидкісному катері. А кому потрібно займатися снорклінгом? Рибки та інші істоти підпливають прямо до вікон спальні!

Це чарівний та незабутній досвід. Ціни починаються від 1700 доларів на добу.

Cube Hotel – Роттердам, Нідерланди

Коли перед архітектором постало питання про те, як будувати будинки над пішохідним мостом, він відповів на це запитання так: цікавими та дивними будинками-кубами.

Незабутніми залишаються будинки не тільки зовні, а й усередині. Кожна кімната незвичайної форми з незграбними стінами та цікавими світловими люками. Куби знаходяться прямо в центрі Роттердама, що робить їх чудовою відправною точкою для екскурсій містом.