Село, яке постраждало від землетрусу на острові Крит, опустилося на 15 сантиметрів

В районі Криту триває сейсмічна активність, повідомляють грецькі ЗМІ. У понеділок вранці на острові було зареєстровано сильний землетрус силою 5,8 бала за шкалою Ріхтера, за яким шла серія афтершоків. Найбільше постраждала село Аркалохорі, де загинула одна людина і були зруйновані численні будівлі.

Після сильного землетрусу, що стався в понеділок, було зафіксовано понад 130 афтершоків, повідомляє електронне видання грецької газети Proto Topic. Станом на 9:17 ранку понеділка сейсмічні прилади зареєстрували 135 підземних поштовхів, 30 відсотків з яких мали магнітуду понад 4 балів за шкалою Ріхтера, а 50 відсотків – понад 3 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє Proto Theme.

Село Аркалохорі, яка постраждала найбільше, опустилася на 15 сантиметрів, повідомляє електронне видання News in. Другу ніч поспіль жителі провели поза своїх будинків.

Сейсмологи кажуть, що афтершоки в цьому районі будуть тривати протягом декількох місяців. Уже в січні фахівці помітили рух земної кори і встановили в цьому районі додаткові прилади.

Телеканал Sky TV повідомляє, що 300 житлових будинків і вісім шкіл непридатні для використання.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув вчора на Крит і пообіцяв допомогу з боку держави, повідомляє інформаційне агентство ANA-MPA.