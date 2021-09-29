Село, пострадавшее от землетрясения на острове Крит, опустилось на 15 сантиметров

В районе Крита продолжается сейсмическая активность, сообщают греческие СМИ. В понедельник утром на острове было зарегистрировано сильное землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера, за которым шла серия афтершоков. Больше всего пострадала деревня Аркалохори, где погиб один человек и были разрушены многочисленные здания.

После сильного землетрясения, произошедшего в понедельник, было зафиксировано более 130 афтершоков, сообщает электронное издание греческой газеты Proto Topic. По состоянию на 9:17 утра понедельника сейсмические приборы зарегистрировали 135 подземных толчков, 30 процентов из которых имели магнитуду более 4 баллов по шкале Рихтера, а 50 процентов — более 3 баллов по шкале Рихтера, сообщает Proto Theme.

Село Аркалохори, которая пострадала больше, опустилась на 15 сантиметров, сообщает электронное издание News in. Вторую ночь подряд жители провели вне своих домов.

Сейсмологи говорят, что афтершоки в этом районе будут продолжаться в течение нескольких месяцев. Уже в январе специалисты заметили движение земной коры и установили в этом районе дополнительные приборы.

Телеканал Sky TV сообщает, что 300 жилых домов и восемь школ непригодны для использования.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл вчера на Крит и пообещал помощь со стороны государства, сообщает информационное агентство ANA-MPA.