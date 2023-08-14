На популярних курортах Європи, боротьба за лежаки набула агресивних форм

На популярних курортах Середземномор’я – в Іспанії, Греції, Туреччині та Португалії – боротьба за лежаки набуває більш агресивних форм у літній період. Навіть спекотне літо на Південній Європі не зупиняє туристів, які прагнуть сонячних ванн, від сутичок за найкращі місця біля басейнів.

Від берегів Іспанії до Португалії, від Греції до Туреччини, пляжі та басейни Середземного моря стали ареною сутичок протягом останніх трьох місяців. Навіть звичайні та шановні люди стикаються з необхідністю застосовувати дедалі екстремальніші методи. Одні встають на світанку, щоб виявитися першими у черзі, коли басейн відкривається. Інші “резервують” лежаки, укладаючи рушники ще вночі.

Наприклад, у травні на Тенеріфе почалася епідемія конфліктів, як можна судити з відеозаписів на TikTok, де мелодія з гри Mario Kart символізує початок перегон. У роликах видно, як юрби туристів кидаються до басейну, одні – до лежаків, кидаючи речі, інші – розкидають рушники на стільці перед ними.

Томас Кліффорд, який зняв одне з таких відео, каже: “Я не вірив своїм очам! Люди немов снайпери кидали рушники зі сходів. Мені стало шкода співробітника, який намагався прибрати до басейну, коли на нього накинулися!”

Згодом сутички перекинулися до Майорки, де люди “резервували” місця біля басейнів тиждень наперед. Туристка, на ім’я Джилліан зняла на TikTok скандальний момент, коли о 7-й вечора гості готелю ставили рушники, не рухаючись зі своїх місць. Вона сказала: “Це 7 вечора, а вони вже бронюють місця на тиждень. І не рухають їх”. Відео показує низку рушників біля басейну.

Майорка стала епіцентром боротьби за лежаки, де у липні деякі туристи продемонстрували професійну методику ранньої “резервації” шезлонгів біля басейнів.

Один із відпочивальників розповів: “Щоб обмежити цей абсурд, двері з готелю до басейну зачинялися до 8 ранку. Тому люди вишиковували рушники в чергу до дверей на ніч. Цікаво, що це були в основному не молоді люди, а доросла публіка”.

За кілька тижнів туристи почали займати лежаки вже о 5-й ранку. Відео, опубліковане мамою Ребеки, показує, як гості залишають стоси рушників на землі, щоб “зарезервувати” місця за години до відкриття басейну.

Проблема боротьби за лежаки залишається актуальною та продовжує поширюватися навіть на пляжі. У Бенідормі місцевий чиновник просив туристів не спускатися на берег уночі, попереджаючи, що покинуті рушники будуть прибрані.