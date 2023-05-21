Краще цього літа туди не їхати: названі переповнені туристами напрямки

Експерти прогнозують, що літній сезон стане одним із найбільш завантажених за всю історію спостережень, а тому на найпопулярніших туристичних напрямках очікується небувалий ажіотаж.

Видання Travel Off Path визначило сім популярних туристичних напрямків, яких слід уникати влітку 2023 через надмірний туризм.

1. Санторіні, Греція. Цей красивий грецький острів все частіше характеризують як переоцінений напрямок, в основному тому, що він здається надто туристичним. Так, тутешні заходи сонця і знамениті білі будиночки чудові, але стояти подовгу в черзі, щоб помилуватися краєвидом або зробити гарну фотографію, може бути втомливо. Натомість мандрівники можуть відвідати інші не дуже популярні, але не менш дивовижні грецькі острови, такі як Спеце та Кітіра, щоб уникнути набридливого натовпу.

2. Барселона, Іспанія. У столиці Каталонії є все: красиві історичні будівлі, дивовижні сучасні споруди, чудові пляжі, приємні розваги на свіжому повітрі, смачна їжа, чудові бари та ресторани… та юрби туристів. Очікується, що це іспанське місто буде дуже завантажене цього літа, і місцева влада вже скаржиться на туристів, особливо пасажирів круїзних суден.

3. Амальфітанське узбережжя, Італія. Узбережжя Амальфі чудово: захоплюючі краєвиди на узбережжя та чарівні міста роблять його місцем мрії, але воно дуже перевантажене. Перлиною узбережжя є рибальське село Позітано, яке зі схилів гір у вигляді терас спускається до моря.

4. Венеція, Італія. Незважаючи на те, що торік влада Венеції ввела плату за в’їзд у місто для туристів, щоб уникнути надмірного туризму та підтримати економіку, це знакове місце, ймовірно, все одно буде дуже багатолюдним цього літа. Мандрівники можуть вибрати інші альтернативи в Європі, такі як Мальта або Авейру в Португалії, де також побачать красиві гондоли і канали.

5. Гаваї, США. Багато мандрівників вважають Гаваї раєм Сполучених Штатів. Вражаючі пляжі, дивовижна природа та розваги роблять його ідеальним місцем для літнього відпочинку. Цього літа Hawaiian Airlines додала більше маршрутів із великих міст США, оскільки популярність цього напряму продовжує зростати. Але мандрівники повинні знати, що через велике скупчення людей та роздуми про способи захисту навколишнього середовища тут діють нові правила: вхід на багато популярних локацій може бути платним або обмеженим за кількістю відвідувачів.

6. Стамбул, Туреччина. Згідно з недавнім дослідженням найкращих європейських міст для американських мандрівників цього літа, це місто продемонструвало збільшення кількості бронювань на 183% цього року порівняно з минулим роком. Очікується, що Туреччина буде більш завантажена, аніж будь-коли, і Стамбул буде в центрі уваги, оскільки він є місцем номер один для іноземних відвідувачів.

7. Кіото та Токіо, Японія. Мандрівники злітаються до Японії цього року, як бджоли на мед. Її цікава культура, гарні краєвиди, смачна їжа та вражаючі будівлі, храми та пам’ятники привертають увагу багатьох мандрівників. Не дарма ж Японію нещодавно визнали найкрасивішою країною світу.

Як повідомляв DIP, раніше були названі найнебезпечніші міста для туристів.