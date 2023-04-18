Всі розділи
ГоловнаПАРНазвано найнебезпечніші міста для туристів
ПАРТуризм

Названо найнебезпечніші міста для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найнебезпечніші міста для туристів

У більшості цивілізованих країн туристам раді і ставляться до них дружелюбно. Місцеві готові допомогти у будь-який момент і намагатимуться вирішити ситуацію навіть у тому випадку, якщо ви говорите різними мовами. Однак до туристів не скрізь ставляться так доброзичливо – існують міста, де мандрівникам не раді.

Каракас, Венесуела

Названо найнебезпечніші міста для туристів

Столиця Венесуели може бути привабливою для туристів, які планують відпочивати на популярному курорті — острові Маргарита. Однак відвідувати місто варто виключно із гідом. Справа в тому, що в Каракасі є кримінальні райони, де небезпечно перебувати туристам — там трапляються крадіжки, пограбування та навіть перестрілки. Нерідко венесуельці крадуть людей і вимагають викуп за них і ці райони краще об’їжджати стороною.

Пітермаріцбург, ПАР

Названо найнебезпечніші міста для туристів

Це місто дуже популярне у туристів, оскільки воно своєю архітектурою нагадує старі міста Європи. Незважаючи на зовнішню привабливість і велику кількість пам’яток та розваг для туристів, місто небезпечне для приїжджих. Тут високий рівень злочинності, часто трапляються розбійні напади та пограбування. Більшість злочинів відбувається на грунті ксенофобії, тому туристам тут не дуже раді.

Порт-Морсбі, Папуа — Нова Гвінея

Названо найнебезпечніші міста для туристів

На перший погляд, місто здається ідеальним для відпочинку: тут розташовані широкі та великі пляжі, а також є багато музеїв. Дійсно, місто серйозно орієнтоване на мандрівників і пропонує їм різні варіанти дозвілля та відпочинку. Однак далеко від готелю краще не відходити. Справа в тому, що на околицях міста розташовані нетрі, де мешкають дуже бідні люди. Вони нападають на безтурботних туристів і навіть можуть вкрасти людину.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристам пояснили, як вибрати готель у Венесуелі

Готелі
Венесуела пом'якшила коронавірусні вимоги для туристів. Тепер відпочинок у...

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Бразилія
Каїр, Єгипет Каїр — місто-легенда, і він дуже сильно контрастує...

У Венесуелі через ураган «Джулія» загинули десятки людей

США
Як повідомляє Associated Press, у Венесуелі повінь і зсув,...

П’ять міст світу, схожих на декорацію до фільму-антіутопії

LifeStyle
Жанр антиутопії залишається популярним. Одні із задоволенням поринають у...

По відпочинку росіян завдано санкційного удару: 100 російських туристів застрягли в Тегерані дорогою на Кариби

Іран
Приблизно 100 російських туристів потрапили під санкційний удар. Частину...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму