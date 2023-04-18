Названо найнебезпечніші міста для туристів

У більшості цивілізованих країн туристам раді і ставляться до них дружелюбно. Місцеві готові допомогти у будь-який момент і намагатимуться вирішити ситуацію навіть у тому випадку, якщо ви говорите різними мовами. Однак до туристів не скрізь ставляться так доброзичливо – існують міста, де мандрівникам не раді.

Каракас, Венесуела

Столиця Венесуели може бути привабливою для туристів, які планують відпочивати на популярному курорті — острові Маргарита. Однак відвідувати місто варто виключно із гідом. Справа в тому, що в Каракасі є кримінальні райони, де небезпечно перебувати туристам — там трапляються крадіжки, пограбування та навіть перестрілки. Нерідко венесуельці крадуть людей і вимагають викуп за них і ці райони краще об’їжджати стороною.

Пітермаріцбург, ПАР

Це місто дуже популярне у туристів, оскільки воно своєю архітектурою нагадує старі міста Європи. Незважаючи на зовнішню привабливість і велику кількість пам’яток та розваг для туристів, місто небезпечне для приїжджих. Тут високий рівень злочинності, часто трапляються розбійні напади та пограбування. Більшість злочинів відбувається на грунті ксенофобії, тому туристам тут не дуже раді.

Порт-Морсбі, Папуа — Нова Гвінея

На перший погляд, місто здається ідеальним для відпочинку: тут розташовані широкі та великі пляжі, а також є багато музеїв. Дійсно, місто серйозно орієнтоване на мандрівників і пропонує їм різні варіанти дозвілля та відпочинку. Однак далеко від готелю краще не відходити. Справа в тому, що на околицях міста розташовані нетрі, де мешкають дуже бідні люди. Вони нападають на безтурботних туристів і навіть можуть вкрасти людину.