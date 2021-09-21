Греція рятує домогосподарства через шалений ріст цін на електроенергію

Уряд Греції оголосив про конкретні компенсації для полегшення становища домогосподарств у відповідь на підвищення цін на електроенергію.

За останні кілька місяців ціна на електроенергію для побутових потреб зросла приблизно на 50% і випробовує на міцність здатність греків покривати витрати. У відповідь на це уряд вирішив ввести заходи щодо полегшення становища домогосподарств.

Міністр енергетики Костас Скрекас оголосив про введення спеціальних пакетів для зниження цін. Уряд бере на себе підвищення цін на електроенергію незалежно від постачальника.

Заходи вступають в силу з сьогоднішнього дня, і компенсаційне зниження буде розраховано за поточною ціною в наступному рахунку за електроенергію. Це відноситься до всіх користувачів однофазної електричної енергії, незалежно від того, скільки рахунків вони отримують на одну людину – будинок, котедж і іншу нерухомість.

Зменшення також не пов’язане з обсягом споживання електроенергії, повідомляє БНР.

Дана міра триватиме до кінця року, і очікується, що в цей період ціни будуть регулюватися.