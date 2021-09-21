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Греция спасает домохозяйства за безумный рост цен на электроэнергию

Глеб Парфененко
Греция спасает домохозяйства за безумный рост цен на электроэнергию

Правительство Греции объявило о конкретных компенсациях для облегчения положения домохозяйств в ответ на повышение цен на электроэнергию.

За последние несколько месяцев цена на электроэнергию для бытовых нужд выросла примерно на 50% и испытывает на прочность способность греков покрывать расходы. В ответ на это правительство решило ввести меры по облегчению положения домохозяйств.

Министр энергетики Костас Скрекас объявил о введении специальных пакетов для снижения цен. Правительство берет на себя повышение цен на электроэнергию независимо от поставщика.

Мероприятия вступают в силу с сегодняшнего дня, и компенсационное снижение будет рассчитано по текущей цене в следующем счете за электроэнергию. Это относится ко всем пользователям однофазной электрической энергии, независимо от того, сколько счетов они получают на одного человека — дом, коттедж и другую недвижимость.

Уменьшение также не связано с объемом потребления электроэнергии, сообщает БНР.

Данная мера продлится до конца года, и ожидается, что в этот период цены будут регулироваться.

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