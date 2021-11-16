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Загадкова смерть туристки в Таїланді призвела до закриття готелю

Гліб Парфененко
Загадкова смерть туристки в Таїланді призвела до закриття готелю

Трагедія на тайському курорті Ко Лан призвела до закриття готелю та може призвести до масових перевірок засобів розміщення – пишуть тайські ЗМІ. Молоду туристку було знайдено мертвою в туалеті свого готелю – і профільні служби з’ясовують, чи не причетні до її смерті неякісні будівельні роботи в готелі, проведені без ліцензії.

Подробиці такі: минулого тижня молода жінка відпочивала на курорті, назва якого не уточнюється, неподалік пляжу Сангван, з кількома друзями. Як додають ЗМІ, всі вони сильно пили алкоголь. У результаті 26-річна жінка повернулася у свій номер, щоби прийняти ванну. Пізніше її друзі знайшли її оголеною та мертвою на підлозі у ванній і звернулися до поліції.

Версія поліцейських – нещасний випадок; проте готель закрили на перевірку. Родичі загиблої туристки стверджують, що її смерть могла настати через витік газу через небезпечне будівництво курорту без ліцензії. Кожен з його номерів є автономною ізольованою капсулою, де витік газу міг виявитися фатальним для туристки – і непоміченим оточуючими.

Поки що слідчі заявили, що вони не знайшли доказів того, що в кімнаті був витік газу. Але тестування справді виявило невелику втрату кисню у кімнаті, коли водонагрівач був активований та використовувався. У результаті водонагрівач відправлений до Бангкока для подальшого огляду.

Готелю, втім, так і так очікують неприємності. Міська влада підтвердила, що у них немає записів про отримання готелем ліцензії на будівництво від уряду. Інспектори також виявили, що електричні системи, які використовуються на курорті, не були побудовані відповідно до необхідних правових стандартів. Курорт під час роботи поліції залишається закритим. Можливо, що перевірки чекають і інші готелі.

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