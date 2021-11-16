Загадочная смерть туристки в Таиланде привела к закрытию отеля

Трагедия на тайском курорте Ко Лан привела к закрытию гостиницы и может привести к массовым проверкам средств размещения – пишут тайские СМИ. Молодая туристка была найдена мертвой в туалете своей гостиницы – и профильные службы выясняют, не причастны ли к ее смерти некачественные строительные работы в отеле, проведенные без лицензии.

Подробности таковы: на прошлой неделе молодая женщина отдыхала на курорте, название которого не уточняется, недалеко от пляжа Сангван, с несколькими друзьями. Как добавляют СМИ, они все сильно пили алкоголь. В результате 26-летняя женщина вернулась в свой номер, чтобы принять ванную. Позже ее друзья нашли ее обнаженной и мертвой на полу в ванной и обратились в полицию.

Версия полицейских – несчастный случай; однако гостиница была закрыта на проверку. Родственники погибшей туристки утверждают, что ее смерть могла наступить из-за утечки газа из-за опасного строительства курорта без лицензии. Каждый из его номеров является автономной изолированной капсулой, где утечка газа могла оказаться роковой для туристки – и незамеченной окружающими.

Пока следователи заявили, что они не нашли доказательств того, что в комнате была утечка газа. Но тестирование действительно выявило небольшую потерю кислорода в комнате, когда водонагреватель был активирован и использовался. В результате водонагреватель отправлен в Бангкок для дальнейшего осмотра.

Гостиницы, впрочем, так и так ожидают неприятности. Городские власти подтвердили, что у них нет записей о получении отелем лицензии на строительство от правительства. Инспекторы также обнаружили, что используемые на курорте электрические системы не были построены в соответствии с необходимыми правовыми стандартами. Курорт при работе полиции остается закрытым. Возможно, проверки ждут и другие отели.