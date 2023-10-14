Туристам повідомили, чому треба завжди вимикати світло під час заселення в номер готелю

Завжди мати при собі ліхтарик у подорожах та вимикати освітлення після прибуття в готельний номер — вимушені заходи, які вживає під час поїздок досвідчена британська співробітниця готелю. За її словами, туристам слід взяти її спосіб на замітку.

«Коли ви входите у номер, користуйтеся увімкненим ліхтариком вашого смартфона, щоб оглянути всі можливі кути та затишні місця під ліжком», — рекомендувала співробітниця Хейлі зі сторінок британського видання Mirror. Це обумовлено ризиком зустріти в номері справжній жах туристів – постільних клопів.

Чудовий на перший погляд номер може містити серйозну небезпеку. У параметри огляду входять також пошуки плям крові на тканини та інші можливі місця проживання паразитів, такі як міні-холодильник, штори та дошки для прасування. Співрозмовниця визнала важливість проведення всіх цих перевірок до того, як турист розпакує свій багаж. Причина проста та переконлива: уникати потенційного проникнення клопів у особисті речі.

Нагадаємо, Великобританія та США переживають бум поширення постільних кровососів. Зростання заражень туристів і місцевих по відношенню до попередніх періодів склало рекордні 65%. Мандрівники, не підозрюючи про ризик, часто привозять цих неприємних комах до своєї оселі.

У прискоренні числа випадків інфікування експерти звинувачують старі меблі, а також повернення людей до активних подорожей та готельних проживання в постпандемічну епоху, — вважає професор Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Джеймс Логан. Він також підтвердив, що клопи стають стійкішими до інсектицидів.

Винятково неприємна новина для господарів готелів: процес позбавлення від клопів може обійтися дуже дорого, оскільки фахівці боротьби з шкідниками позбавляються кровососних поетапно, з проведенням багаторазових процедур, так як далеко не завжди вдається позбутися їх з першого разу.

Як розпізнати, що шкідники поряд, і позбутися їх самостійно

Так, за словами експерта по боротьбі з комахами, який поділився своїм досвідом з виданням, важливо знати ознаки укусів клопів, щоб своєчасно визначити проблему та розпочати її вирішення: «Найбільш явною ознакою наявності клопів є укуси на шкірі, особливо після сну, а також плями крові на постільній білизні від укусів. Крім цього, можна помітити ексременти клопів на постільних речах та меблях, вони виглядають як невеликі коричневі плями».

Він також підкреслив, що клопи можуть вижити рік без їжі, що робить їхнє знищення складним. «Ці істоти активні у нічний час і виходять, щоб погодуватись, коли ми спимо. Вони реагують на вуглекислий газ, який ми видихаємо, що дозволяє визначити, що ми знаходимося поблизу», — попередив співрозмовник.

У разі виявлення ознак клопів необхідно вжити відповідних заходів. Фахівець порадив використовувати метод нагрівання як найефективніший метод їх знищення. «Прання та дезінфекція одягу та меблів за температури +50 ⁰С протягом приблизно 90 хвилин позбавить від клопів», — пояснив експерт.