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Туристам повідомили, чому їм треба вимикати все світло, коли вони входять до свого номера готелю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили, чому їм треба вимикати все світло, коли вони входять до свого номера готелю

Туристам, які дуже стурбовані власною безпекою від ймовірних прихованих камер у номері готелю або знятій квартирі, розкрили найпростіший спосіб пошукати «жучків», навіть якщо камера телефону не здатна фіксувати інфрачервоний сигнал, що «видає» камеру. Для цього, як запевняє Аарон Бонд, приватний детектив та експерт з безпеки Bond Rees, цілком вистачить вимкненого в номері світла та рулону туалетного паперу.

Поради, які роздає туристам експерт, такі: «Найдешевший і найефективніший спосіб знайти захований об’єктив камери у вашому номері — вимкнути все світло у вашій кімнаті та закрити всі штори та жалюзі. Потім візьміть внутрішню частину рулону туалетного паперу і піднесіть до одного ока, закриваючи інший. Об’єктиви камер блищать, коли на них падає світло, а використання рулону туалетного паперу допоможе вашим очам сфокусуватися і полегшить пошук цих нав’язливих пристроїв».

Він радить особливу увагу звернути на кути кімнати, а також різноманітні «важкодоступні височини», на зразок кута шафи або кондиціонера. Така позиція дає камері добрий огляд.

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