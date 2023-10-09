Співробітник готелю закликав туристів завжди перевіряти туалет у номері: ось чому

Співробітник готелю закликав туристів завжди перевіряти туалет у номері, якщо вони зупиняються у країні з теплим кліматом. Він радить змивати воду в унітазі щоразу, коли ви повертаєтеся до своєї кімнати.

Ця порада на перший погляд здається дивною, але ви напевно захочете дотримуватися її, коли дізнаєтесь причину.

Річ у тому, що в місцях із жарким кліматом багато комах. А ділянки біля унітаза і він сам є ідеальним місцем для укриття для моторошних повзунів, особливо павуків. Така порада особливо актуальна для місць на кшталт Таїланду чи Австралії.

Також варто звернути увагу на ящики та шафки, адже часто попередні гості залишають там досить неприємні сюрпризи. Тому переконайтеся, що у вас є пачка антибактеріальних серветок.

“У більшості готелів, особливо бюджетних, прибирання роблять дуже швидко між гостями. Вона включає очищення поверхонь і зміну постелі, але внутрішню частину шаф або ящиків не прибирають щоразу.

Готельні прибиральники виявили, що інтимні речі є одними з найпоширеніших речей, які залишають у готельних номерах, як правило, у ящику біля ліжка, тому швидке їхнє витирання допоможе вам заспокоїтися”, – йдеться у матеріалі.