Роботи в готелях: Де їх побачимо?

Іспанський готельний технологічний інститут (ITH) провів дослідження можливості впровадження робототехніки в певні готельні процеси. Готельєри високо цінують здатність роботів отримувати дані і автоматизувати процеси, а також скорочувати час роботи і витрати, але в яких областях діяльності готелів роботи мають найбільший потенціал для підвищення ефективності?

Ми живемо в світі, де машини і технології співіснують з людьми, а використання робототехніки та автоматизації багатьох бізнес-процесів може зробити компанії більш конкурентоспроможними завдяки тому навантаженню, яке вони беруть на себе, тим самим зменшуючи робочі навантаження людей.

94,7% опитаних готелів вважають, що ефективність значно підвищиться, якщо всі процеси будуть автоматизовані. Операційні процеси, які найбільше цікавлять готельєрів, – це задоволення потреб клієнтів, за якими слід конверсія продажів і, нарешті, контрольні функції, особливо пов’язані з поточними обмеженнями, викликаними пандемією.

До найбільшої експлуатаційної складності відносяться прибирання, ресторани і рецепція.

Таким чином, на думку експертів, такі області мають найбільший потенціал для роботизації в готелях:

– Рецепція: процеси реєстрації та виселення, а також опитування задоволеності і якості обслуговування – це основні процеси, які необхідно автоматизувати, хоча, на думку деяких готельєрів, «як допоміжний засіб, а не в якості повної заміни адміністраторам».

– Великий потенціал використання роботів ховається в проведенні опитувань про задоволеність гостей наданими послугами, бронюванні тих чи інших послуг в готелі і за його межами, перехресних продажах і допомоги адміністраторам під час очікування клієнта з наміром уникнути черг або, принаймні, скоротити час очікування.

– При прибиранні роботи можуть не тільки прибирати підлоги, заправляти ліжка або використовувати штучне зір для перевірки кімнат, але і допомагати транспортувати господарські візки або візки для прання. Чистота повітря і логістика організації робіт цінуються вище, ніж дезінфекція та прибирання готельних номерів.

– У сфері надання послуг харчування роботів можна очікувати в таких процесах, як збір платежів та відображення меню. Однак опитані готельєри обережні в делегуванні роботам процесів, в яких задіяні людські якості роботи офіціанта, наприклад рекомендації, принесення додаткових тарілок з кухні і т. д.

– На заходах і зустрічах робототехніка може бути корисна для контролю меж пропускної здатності і дотримання безпечних дистанцій, а також для інших заходів, таких як використання масок там, де це обов’язково. Роботи також демонструють потенціал в реєстрації і управлінні доступом, а також в зборі даних від відвідувачів і в якості інформаційних центрів про події в кожному приміщенні, розкладі, місткості і т. д.

– У місцях загального користування вельми цікавим є впровадження робототехніки для управління доступом і пропускною спроможністю і навіть використання біометрії без недооцінки їх цінності як центру інформації і обслуговування клієнтів, оскільки роботи також можуть бути мобільними і знаходити безліч застосувань для зручності як гостя, так і персоналу готелю.