Роботы в отелях: Где их увидим?

Испанский гостиничный технологический институт (ITH) провел исследование возможности внедрения робототехники в определенные гостиничные процессы. Отельеры высоко ценят способность роботов получать данные и автоматизировать процессы, а также сокращать время работы и затраты, но в каких областях деятельности отелей роботы имеют наибольший потенциал для повышения эффективности?

Мы живем в мире, где машины и технологии сосуществуют с людьми, а использование робототехники и автоматизации многих бизнес-процессов может сделать компании более конкурентоспособными благодаря той нагрузке, которую они берут на себя, тем самым уменьшая рабочие нагрузки людей.

94,7% опрошенных отелей считают, что эффективность значительно повысится, если все процессы будут автоматизированы. Операционные процессы, которые больше всего интересуют отельеров, — это удовлетворение потребностей клиентов, за которыми следует конверсия продаж и, наконец, контрольные функции, особенно связанные с текущими ограничениями, вызванными пандемией.

К наибольшей эксплуатационной сложности относятся уборка, рестораны и рецепция.

Таким образом, по мнению экспертов, следующие области имеют наибольший потенциал для роботизации в отелях:

— Рецепция: процессы регистрации и выселения, а также опрос удовлетворенности и качества обслуживания — это основные процессы, которые необходимо автоматизировать, хотя, по мнению некоторых отельеров, «в качестве вспомогательного средства, а не в качестве полной замены администраторам».

— Большой потенциал использования роботов скрывается в проведении опросов об удовлетворенности гостей предоставляемыми услугами, бронировании тех или иных услуг в отеле и за его пределами, перекрестных продажах и помощи администраторам во время ожидания клиента с намерением избежать очередей или, по крайней мере, сократить время ожидания.

— При уборке роботы могут не только убирать полы, заправлять кровати или использовать искусственное зрение для проверки комнат, но и помогать транспортировать хозяйственные тележки или тележки для стирки. Чистота воздуха и логистика организации работ ценятся выше, чем дезинфекция и уборка гостиничных номеров.

— В сфере предоставления услуг питания роботов можно ожидать в таких процессах, как сбор платежей и отображение меню. Однако опрошенные отельеры осторожны в делегировании роботам процессов, в которых задействованы человеческие качества работы официанта, например рекомендации, принесение дополнительных тарелок с кухни и т. д.

— На мероприятиях и встречах робототехника может быть полезна для контроля пределов пропускной способности и соблюдению безопасных дистанций, а также для других мер, таких как использование масок там, где это обязательно. Роботы также демонстрируют потенциал в регистрации и управлении доступом, а также в сборе данных от посетителей и в качестве информационных центров о событиях в каждом помещении, расписании, вместимости и т. д.

— В местах общего пользования большой интерес представляет внедрение робототехники для управления доступом и пропускной способностью и даже использование биометрии без недооценки их ценности как центра информации и обслуживания клиентов, поскольку роботы также могут быть мобильными и находить множество применений для удобства как гостя, так и персонала отеля.