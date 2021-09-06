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Роботи стежать за громадським порядком в Сінгапурі (ФОТО / ВІДЕО)

Гліб Парфененко
Роботи стежать за громадським порядком в Сінгапурі (ФОТО / ВІДЕО)
iStock/Getty Images

На сьогоднішній день за дотриманням громадського порядку в одному з районів Сінгапуру стежить робот, повідомляє ТАСС.

Над проектом працюють Агентство з науки і технологій, Агентство з охорони навколишнього середовища, Управління наземного транспорту і Агентство з продовольства.

Робот Хав’єр буде використовувати камери і прилади нічного бачення для виявлення порушень, таких як куріння в невідповідних місцях, незаконна торгівля, рух мотоциклів або електросамокатів по пішохідних доріжках, а також недотримання соціальних норм в умовах пандемії.

Він буде в режимі реального часу передавати відповідним структурам кадри, що фіксують порушення громадського порядку, і одночасно попереджати правопорушників про ці записи.

Експеримент триватиме три тижні.

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