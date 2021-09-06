Роботи стежать за громадським порядком в Сінгапурі (ФОТО / ВІДЕО)

На сьогоднішній день за дотриманням громадського порядку в одному з районів Сінгапуру стежить робот, повідомляє ТАСС.

Над проектом працюють Агентство з науки і технологій, Агентство з охорони навколишнього середовища, Управління наземного транспорту і Агентство з продовольства.

Singapore deploys robot to detect ‘undesirable behaviour’ https://t.co/oXcMluygvo pic.twitter.com/qx7dfpHEbJ — One Line Updates (@onelineupdates) September 5, 2021

Робот Хав’єр буде використовувати камери і прилади нічного бачення для виявлення порушень, таких як куріння в невідповідних місцях, незаконна торгівля, рух мотоциклів або електросамокатів по пішохідних доріжках, а також недотримання соціальних норм в умовах пандемії.

WATCH: Meet Xavier – this robot will patrol crowded public areas in Toa Payoh and trigger alerts when it spots “undesirable social behaviours” https://t.co/rSi7juuD9O (Video: Calvin Oh) pic.twitter.com/0yAPerXumA — CNA (@ChannelNewsAsia) September 5, 2021

Він буде в режимі реального часу передавати відповідним структурам кадри, що фіксують порушення громадського порядку, і одночасно попереджати правопорушників про ці записи.

Autonomous robots check on bad behaviour in Singapore’s heartland https://t.co/FSGISs4yc7 — The Straits Times (@straits_times) September 5, 2021

Експеримент триватиме три тижні.