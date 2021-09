Роботи стежать за громадським порядком в Сінгапурі (ФОТО / ВІДЕО)

На сьогоднішній день за дотриманням громадського порядку в одному з районів Сінгапуру стежить робот, повідомляє ТАСС.

Над проектом працюють Агентство з науки і технологій, Агентство з охорони навколишнього середовища, Управління наземного транспорту і Агентство з продовольства.

Робот Хав’єр буде використовувати камери і прилади нічного бачення для виявлення порушень, таких як куріння в невідповідних місцях, незаконна торгівля, рух мотоциклів або електросамокатів по пішохідних доріжках, а також недотримання соціальних норм в умовах пандемії.

WATCH: Meet Xavier – this robot will patrol crowded public areas in Toa Payoh and trigger alerts when it spots “undesirable social behaviours” https://t.co/rSi7juuD9O (Video: Calvin Oh) pic.twitter.com/0yAPerXumA

