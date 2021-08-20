Ілон Маск анонсував людиноподібного робота – Tesla Bot (ВІДЕО)

Компанія Тесла запустить прототип Tesla Bot у 2022 році, оголосив Ілон Маск на заході зі штучного інтелекту, який компанія провела сьогодні в своїй штаб-квартирі в Пало-Альто.

Жартома пішовши від людини в уніформі Tesla Bot, Маск сказав: «Tesla Bot буде справжнім». Маск докладно розповів про деякі завдання, які робот зможе виконати, в тому числі про походи за продуктами, підборі предметів домашнього вжитку та інших повсякденних командах.

Зростання робота складе приблизно 172см, а вага – 57кг. Він буде включати екран на обличчі бота для відображення корисної інформації. До того ж у нього будуть руки людського рівня. Кінцівки працюватимуть за допомогою 40 електромеханічних приводів на двох ногах і датчиків зі зворотним зв’язком по зусиллю для балансу і маневреності. Маск пожартував, що він зможе навіть розігнатися до 8 км в годину.

Tesla Bot також буде використовувати деякі пристрої штучного інтелекту компанії, які працюють на автомобілях компанії. Камери автопілота будуть, по суті, служити баченням для Tesla Bot, в той час як повністю автономний комп’ютер буде функціонувати як внутрішні органи робота, допомагаючи йому працювати і функціонувати як продуктивний член сім’ї. Він буде використовувати відеонейронні мережі з декількома камерами, ідентичні тому, що було детально описано на заході компанії AI Event. Крім того, планування, маркування, моделювання та інструменти нейронної мережі також будуть використовуватися, щоб допомогти Tesla Bot працювати ефективно і дієво, при цьому точно виконуючи завдання.

«Щодо цього робота ми намагаємося бути максимально буквальними: чи може він виконувати нудну, небезпечну, повторювану роботу, яку люди не хочуть робити. Знаєш, як тільки ти це зробиш, може бути, він зможе робити й інші речі… Я маю на увазі, може бути, він теж може бути твоїм приятелем. Я впевнений, що люди знайдуть дуже творче застосування» – пожартував Маск.

За словами Маска, Tesla Bot буде доступний тільки в наступному році, тим більше що робот буде використовувати механізми навчання суперкомп’ютера Dojo для поліпшення функціональності. Схоже, що ідея Тесли для робота полягає в тому, щоб зменшити потребу в самостійному виконанні завдань. Маск сказав про майбутнє, говорячи про майбутнє, «не бракує робочої сили», але фізична робота буде просто вибором. Призначення Tesla Bot могло усунути необхідність виконувати мінімальні, безглузді завдання по дому. «Для бота Tesla це почнеться з роботи, яка нудна й одноманітна. В основному це робота, яку людина найменше хотіла би робити », – додав Маск.

«Я вважаю, що в створенні корисного робота-гуманоїда дуже складно зробити наступне: «Чи може він переміщатися по світу, не будучи спеціально навченим? Без явних порядкових інструкцій,» – сказав Маск. «Чи можете ви поговорити з ним і сказати: «Візьміть цей болт, прикріпіть його до машини цим гайковим ключем». Він повинен вміти це робити».

Здається, що розробка робота є обов’язком Маска, тим більше що генеральний директор критикував потенційну міць AI Event в минулому. В епізоді подкасту Joe Rogan Experience Маск одного разу попередив, що AI Event може стати все більш небезпечним, якщо буде надмірно розвинений, тим більше що його розум і пам’ять жахливо потужні.

Не очікуйте побачити робота на виробничих лініях Tesla. Маск сказав, що деталі були на місці, і Tesla вирішила зробити це. «Якщо ми цього не зробимо, це зробить хтось інший, так що я думаю, нам, ймовірно, варто це зробити. І зроби це безпечним» – сказав Маск.