Дев’ятеро туристів загинули під час нападу бойовиків на готель у Сомалі

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок атаки бойовиків на прибережний готель у столиці Сомалі Могадішо.

Серед загиблих – шість мирних мешканців та троє співробітників сил безпеки. Зазначається, що було вбито семеро бойовиків, які напали на готель. Врятовано було 84 особи.

Security forces ended the siege of Pearl Beach hotel in #Mogadishu, killing all 7 terrorists who raided the hotel, Police said. 6 innocent civilians martyred in the heinous attack. 3 security officers also martyred during the operation. 84 people were safely rescued by security… pic.twitter.com/rZqvJKGO1Q

