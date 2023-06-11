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ГотеліТуризм

Дев’ятеро туристів загинули під час нападу бойовиків на готель у Сомалі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дев'ятеро туристів загинули під час нападу бойовиків на готель у Сомалі

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок атаки бойовиків на прибережний готель у столиці Сомалі Могадішо.

Серед загиблих – шість мирних мешканців та троє співробітників сил безпеки. Зазначається, що було вбито семеро бойовиків, які напали на готель. Врятовано було 84 особи.

Раніше блогер-мандрівниця Ексі Елфорд розповіла про своє перебування у Сомалі. За словами дівчини, бути в країні дуже небезпечно для туристів. У деяких куточках країни, зазначає мандрівниця, необхідно мати при собі броньований автомобіль та охоронця.

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