Виверження найактивнішого вулкана у світі потрапило на фото

Вулкан Пітон-де-ла-Фурнез у французькому заморському департаменті Реюньйон, острові в Індійському океані, почав вивергатися вперше цього року рано-вранці. Про це повідомив вулканологічний центр моніторингу Пітон-де-ла-Фурнез, повідомляє France Press.

За словами вулканологів, «вогнище виверження знаходиться на південно-західному схилі вулкана», в абсолютно безлюдній місцевості, «не особливо загрожуючи безпеці людей, матеріальним об’єктам чи довкіллю», уточнила місцева влада.

Апаратура вулканологічного центру фіксує вихід лави на поверхню. Вулканічний масив покритий щільним хмарним шаром і візуально спостерігати явище поки неможливо.

З міркувань безпеки влада заборонила будь-який доступ до центральної кальдери вулкана — місця, де кратер обрушується сам на себе.

Пітон-де-ла-Фурнез входить до найактивніших вулканів у світі. За останні десятиліття він вивергався двадцять разів. Востаннє це сталося 22 грудня 2021, а виверження тривало 17 днів.

Виверження Пітон-де-ла-Фурнез називають ефузійним або «гавайського типу». Лава стікає в основному вниз схилами вулкана, на відміну від експлозивних вивержень, коли вулкани вивергають хмари попелу високо в небо.