Що приваблює в Європі любителів мистецтва? Численні сучасні виставки та перфоманси, унікальні картинні галереї та художні музеї, класичні концерти та, безумовно, найкращі оперні театри. У Європі досі підтримують найвищий рівень опери, тому сьогодні ми пропонуємо любителям елітарної опери путівник найбільш значними оперними театрами Старого Світу.

Опера Європи

Що таке опера? Якщо дуже коротко, то це синтез класичної музики, співу та барвистого видовища. Крім того, при прослуховуванні опери «наживо» важлива атмосфера урочистості, тому до цих трьох складових додаємо ще й розкіш обстановки.

Журнал National Geographic представив найкращі оперні театри світу, серед яких багато європейських. Всі вони відповідають максимально високим критеріям, що висуваються до оперного мистецтва і, власне, самі створюють оперу та моду на оперу. Багато хто з них існує вже кілька століть і для любителів цього мистецтва залишаються місцями, які необхідно відвідати обов’язково.

«Ла Скала», Мілан

Відкритий у 1778 році

Вартість квитків 35-300 євро

Місткість 2030 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Жизель» Адольфа Адана

«Ла Скала» здавна вважається найкращим оперним театром у Європі. Саме тут уперше представляли свої твори класики оперного мистецтва Белліні, Верді, Пуччіні, Доніцетті, Россіні. Непомітний зовні цей театр розкриває свою розкіш тільки після того, як потрапляєш усередину.

Незвичайність «Ла Скала» в тому, що сезон розпочинається 7 грудня (це день св. Амвросія, що опікується Міланом) і триває до листопада. Увага! При відвідуванні необхідно дотримуватися чорного дрес-коду.

«Сан-Карло», Неаполь

Відкритий у 1737 році

Вартість квитків 25-350 євро

Місткість 3283 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Отелло» Джузеппе Верді

“Сан-Карло” – найбільший оперний театр Європи. У світі більше за нього лише нью-йорський і чиказький театри. Коли в 1817 р. його відбудували наново після пожежі, французький класик Стендаль заявив, що в Європі немає нічого порівнянного з розкоші з цим театром. Після чергової реставрації 2008 р. театр не втратив свого шику.

Неаполітанська опера була надмодною у XVIII ст. Тоді розумами правили Траетта, Піччинні, Анфоссі, Чимароза. Спеціально на прем’єру своїх творів приїжджали сюди Гайдн, Бах, Глюк.

«Ковент-Гарден», Лондон

Відкритий у 1732 році

Вартість квитків 10-200 фунтів

Місткість 2268 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Норма» Вінченцо Белліні

“Ковент-Гарден” – це британський королівський театр. Його першим мистецьким керівником був Гендель. Будівля не менше трьох разів згоряла, але її ретельно відновлювали. Зараз ми бачимо велику частину будівлі 1856 будівлі.

На початку XIX століття тут, окрім опери та балету, ставили драматичні твори і навіть грали клоунаду. У 1846 р. театр набув статусу королівського, що було відзначено постановкою «Семіраміди» Россіні. Тут виступали такі класики як Малібран, Тамбуріні, Джулія Грізі. Зараз особливість театру в тому, що більшість постановок йде не мовою оригіналу, а англійською.

«Гранд Опера», Париж

Відкритий у 1669 році

Вартість квитків 30-350 євро

Місткість 1900 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Туга» Джакомо Пуччіні

“Гранд Опера” вважається найкрасивішим оперним театром у світі. Тут вас зустрінуть еклектичний фасад із сімома арками, скульптурами Драми, Музики, Поезії та Танцю та інтер’єр з мармуровими сходами, фресками Пілза, розписом Шагала та Бодрі.

Про велике минуле театру говорить список композиторів, які виконували свої твори на відкритті після чергової реставрації у 1975 році: «Німа з Портічі» Даніеля Обера, «Гугеноти» Джакомо Мейєрбера, «Вільгельм Телль» Джоакіно Россіні, «Струмок» Леоба. Досі «Гранд Опера» залишається найвідвідуванішим театром світу.

Королівська опера, Версаль

Відкритий у 1770 році

Вартість квитків 20-200 євро

Місткість 1200 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Дідона та Еней» Генрі Перселла

Королівська опера Версаля розташована у величезному розкішному палаці, і це найбільший палацовий театр у світі. Архітектурна особливість театру в тому, що він побудований повністю з дерева, а всі мармурові поверхні – це лише розпис під мармур.

Тут відбулися прем’єри найбільших оперних творів, серед яких «Іфігенія у Тавриді» Глюка. Нині цей театр є обов’язковою частиною культурної програми під час відвідин Парижа.

Віденський державний оперний театр, Відень

Відкритий у 1869 році

Вартість квитків 12-240 євро

Місткість 1313 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Аїда» Джузеппе Верді

Віденська опера – це справді королівський стиль і розмах. На її відкритті грали “Дон Жуана” Моцарта. Загалом тут усе просякнуте духом великого австрійського композитора. Навіть фасад, виконаний у стилі неоренесансу, розписаний фресками за мотивами його опери «Чарівна флейта». А найвідомішим керівником був прославлений композитор та диригент Густав Малер.

Щороку у лютому тут відбувається знаменитий віденський бал. А за кількістю прем’єр цей театр є моровим рекордсменом. Щороку тут ставлять до 60 опер, а сезон триває 285 днів.

Театр Карло Феліче, Генуя

Відкритий у 1828 році

Вартість квитків 7-180 євро

Місткість 2000 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Марія Стюарт» Гаетано Доніцетті

Генуезький Театр Карло Феліче – це символ міста, на яке ніколи не шкодували коштів та сил. Наприклад, для будівництва сцени було запрошено Луїджі Каноніка, який будував «Ла Скала».

Театр тісно пов’язаний з ім’ям Джузеппе Верді, який багато сезонів провів у Генуї, представляв прем’єри своїх опер. І досі у репертуарі завжди є кілька творів уславленого композитора.

«Гран Театр Лісео», Барселона

Відкритий у 1847 році

Вартість квитків 9-195 євро

Місткість 2292 глядача

Що відвідати цієї осені: «Чарівна флейта» Вольфганга Моцарта

Любити оперу, побувати в Іспанії та проїхати повз «Гран Театр Лісео» – непробачна помилка. Театр відомий як класичним репертуаром, а й сучасним підходом до окремих постановок.

1893 року анархісти підірвали в театрі кілька бомб, а вже в наш час (1994 року) у будівлі сталася масштабна пожежа. Проте, барселонська опера вистояла, театр було відновлено за оригінальними кресленнями. Його особливість – у кріслах глядачів з литого чавуну з оббивкою з червоного оксамиту. Лампи виконані з латуні у формі дракона з кришталевими плафонами.

Становий театр, Прага

Відкритий у 1783 році

Вартість квитків 7-180 євро

Місткість 1200 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта

Єдиний театр Європи, який зберігся практично у первозданному вигляді. Саме в «Сословному театрі» Моцарт вперше представляв світові свої опери «Дон Жуан» та «милосердя Тита». І досі твори австрійського класика становлять основу репертуару театру.

Серед віртуозів, які виступали на цій сцені – Антон Рубінштейн, Густав Малер, Нікколо Паганіні. Окрім опери, тут дають балетні та драматичні вистави. А чеський режисер Мілош Форман знімав тут свій фільм «Амадей», який приніс багато «Оскарів».

Баварська державна опера, Мюнхен

Відкритий у 1653 році

Вартість квитків 11-380 євро

Місткість 2100 глядачів

Що відвідати цієї осені: «Нюрнберзькі мейстерзингери» Ріхарда Вагнера

«Баварська опера» – один із найстаріших оперних театрів світу. І головним диригентом у ньому зараз працює наш співвітчизник Кирило Петренко. Тут проходили прем’єри значних творів Вагнера – «Тристан і Ізольда», «Золото Рейну», «Валькірія». Із ім’ям цього класика тісно пов’язаний і сучасний репертуар. Також театр любили Моцарт, Штраус, Орф.

Якщо рахувати разом із балетом, то Баварська опера дає 350 вистав на рік. Проходять вони у Національному театрі Мюнхена.

Складаючи план подорожей Європою восени, обов’язково включіть у нього відвідування найкращих оперних театрів.