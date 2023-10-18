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ТуризмФранція

Одну з найпопулярніших туристичних пам’яток Франції евакуювали вдруге за тиждень

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Одну з найпопулярніших туристичних пам'яток Франції евакуювали вдруге за тиждень

Це другий випадок за останні чотири дні, коли Версальський палац довелося евакуювати, оскільки Франція перебуває у стані підвищеної готовності до можливих нападів після вбивства шкільного вчителя.

“З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів та зачиняє свої двері сьогодні, у вівторок, 17 жовтня. Дякуємо вам за розуміння”, – йдеться у повідомленні адміністрації палацу.

Нагадаємо, палац, а також Лувр у Парижі та Ліонський вокзал евакуювали відвідувачів та персонал у суботу, 14 жовтня, після отримання погроз про вибух.

У п’ятницю у Франції було запроваджено режим “надзвичайної антитерористичної готовності”. Про рішення підвищити рівень загрози влада оголосила 13 жовтня. Цього дня внаслідок нападу на коледж Гамбетта в Аррасі було вбито вчителя, кілька людей отримали поранення. У рамках розслідування поліція затримала 11 людей.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що, ймовірно, існує зв’язок між тим, що відбувається на Близькому Сході, і нападом в Аррасі. Дарманен закликав “надсилати будь-якого іноземця, якого спецслужби вважають небезпечним”.

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