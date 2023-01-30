Найвідвідуваніший музей світу втомився боротися з туристами і запроваджує жорсткі квоти

Черговий етап боротьби з овертуризмом чи інакше – з переповненістю туристами, почав найвідвідуваніший музей світу. Йдеться про паризький Лувр. Музей запроваджує жорсткі квоти на відвідування — передбачається, що нова електронна система продажу квитків зможе «утримати» чисельність щоденних відвідувачів на рівні 30 тис. осіб. Про це заявило керівництво відомої паризької пам’ятки. Щоправда, так і неясно, як саме музей планує обмежувати туристів квотою в 30 тис. так, щоб припинити зловживання квиткових спекулянтів. А як відомо, навіть електронні іменні білети не завжди рятують суспільство від цих «жуків».

Проблеми з переповненістю для паризького Лувру, як пишуть французькі ЗМІ, знову стають актуальними: 2022 року знаменитий музей прийняв 7,8 мільйона відвідувачів — на 19% менше, ніж 2019 року, але вже на 170% більше, ніж 2021 року, коли французькі музеї були закриті майже п’ять місяців через ковіда.

Саме в цей момент директор Лувру Лоуренс де Карс заявила, що готовий натиснути кнопку «пауза»: керівництвом прийнято обмежити кількість входів на день до 30 000 осіб.

Нагадаємо, що до пандемії музей міг прийняти до 45 000 осіб у багатолюдні дні. І ні до чого хорошого це не приводило — на вході накопичувалися неймовірні черги, біля знаменитих шедеврів, на кшталт «Мони Лізи» було не проштовхнутися через натовп, що збирається… А найголовніше — співробітники Лувру неодноразово оголошували страйк, скаржачись на безпрецедентне погіршення умов праці в умовах рекордного скупчення людей.

Відпрацьовані в ковід практики контролю тепер мають послужити службу проти переповненості музею. Так, за словами пані де Карс, на даний момент 80% квитків реалізуються через службу бронювання — і це допоможе як скоротити черги, так і за підтримки нової політики керівництва стабілізувати відвідуваність 2023 року на рівні від 7,5 до 8 мільйонів відвідувачів. – тобто як і близько 17 років тому. “Наша мета – щоб відвідування Лувру було приємним досвідом, особливо для тих, хто вперше відвідує музей, а це 60% відвідувачів”, – заявила гендиректор музею. Також вона зазначила, що готова стати першим директором музею, який свідомо прийняв рішення обмежити кількість відвідувачів», беручи до уваги не лише потреби публіки, а й стан персоналу. Також вона заявила, що Лувр не плануватиме жодних великих виставок, тим більше, що в музеї заплановано реконструкцію, навіть незважаючи на те, що під час Олімпійських ігор влітку 2024 року Париж прийме близько десяти мільйонів відвідувачів.

При цьому зазначимо, що іноземні туристи відвідують Лувр значно частіше за внутрішні — у 2022 році 70% відвідувачів Лувру були іноземцями, які відновили поїздки після пандемії. Лідирували американці — до 18% від загальної кількості, а також європейські туристи — близько 27% із Великобританії, Німеччини, Італії та Іспанії. Щоправда, майже зникли туристи з Китаю, хоча їх потік до пандемії становив від 8 до 10% від загальної кількості. У грудні середньодобова відвідуваність становила 25 000 осіб, а в період Різдва та Нового року вона збільшилася до 30 000 осіб, і на цьому в Луврі хотіли б обмежитися.

При цьому французькі ЗМІ додають, що зазвичай покупкою квитків забезпечується майже третина річного бюджету Лувру у розмірі 200 млн. євро. Причому частина цих квитків таки чи інакше субсидується державою — це число сягає половини. Тобто необхідно зважити і подробиці фінансових наслідків обмеження відвідуваності. Тим більше, що за ковидні роки Лувр отримав від уряду 120 млн євро виняткової допомоги, та й тепер змушений просити держпідтримки, щоб упоратися зі зростаючими витратами на електроенергію, які становлять 10 мільйонів євро. І це не рахуючи проблем з квитковими спекулянтами.