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Надзвичайний стан у Франції продовжено до липня 2022 року

Гліб Парфененко
Надзвичайний стан у Франції продовжено до липня 2022 року

Офіційний представник уряду Габріель Атталь повідомив, що законопроект про продовження надзвичайного стану у Франції буде внесений на голосування в парламент країни.

Нинішній надзвичайний стан триватиме до 15 листопада і регулюється законом, який дозволяє уряду вводити різні типи обмежень.

За встановленими нормами відвідування барів, ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших місць буде дозволено тільки при пред’явленні Covid-сертифікату.

Представник уряду заявив, що продовження надзвичайного стану допоможе Франції впоратися з кризою в галузі охорони здоров’я, додавши, що вимога сертифікації буде скасовано «якомога швидше».

З початку пандемії у Франції зареєстровано понад 7 мільйонів випадків COVID-19, і більше 117000 пацієнтів померли.

На даний момент як мінімум 50 мільйонів французів отримали разову дозу препарату проти COVID-19, що становить близько 75,5% населення країни.

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