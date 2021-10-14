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Чрезвычайное положение во Франции продлен до июля 2022

Глеб Парфененко
Чрезвычайное положение во Франции продлен до июля 2022

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что законопроект о продлении чрезвычайного положения во Франции будет внесен на голосование в парламент страны.

Нынешнее чрезвычайное положение продлится до 15 ноября и регулируется законом, который позволяет правительству вводить различные типы ограничений.

По установленным нормам посещения баров, ресторанов, кинотеатров, театров и других мест будет разрешено только при предъявлении Covid-сертификата.

Представитель правительства заявил, что продолжение чрезвычайного положения поможет Франции справиться с кризисом в области здравоохранения, добавив, что требование сертификации будет отменено «как можно быстрее».

С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 70 миллионов случаев COVID-19, и более 117000 пациентов умерли.

На данный момент как минимум 50 миллионов французов получили разовую дозу препарата против COVID-19, составляет около 75,5% населения страны.

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