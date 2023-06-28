На популярний пляж Франції зайшла «аномальна» акула та сіла на мілину: туристам наказано не наближатися

На одному з найпопулярніших південних пляжів Франції відбулася незвичайна подія: «аномальна», акула — так її назвав експерт, — припливла близько до берега і сіла на мілину. У зв’язку з цим туристам заборонили наближатися до небезпечної тварини. Подробиці повідомила газета Express.

Масивний двометровий хижак налякав і водночас привернув увагу відпочиваючих та місцевих рибалок. Директор національного морського заповідника Aire Marine, який прибув на місце після виявлення акули, заявив, що такого виду акули мако вони ніколи раніше не бачили в Середземному морі і вважає, що ця незвичайна істота, безумовно, є «аномальною» і, можливо, перебуває в нездоровому стані.

Хоча акула застрягла на мілководді — на глибині всього 30 сантиметрів — туристам та місцевим жителям було рекомендовано триматися на безпечній відстані з двох причин: по-перше, їй нічого не заважало відкрити рота та відкусити ногу чи руку цікавих купальників, по-друге, хижак міг бути заразним. Рено Дюпуї де ла Грандрів, директор морської зони, що охороняється Кот-Агатоаз, який негайно прибув на пляж, пояснив: «У акули не було ніяких слідів від риболовлі або зіткнення з пропелером. Ймовірно, це може бути пов’язане з якимось захворюванням, тому не рекомендується торкатися тварини в такій ситуації».

Проте пересторога зупинила не всіх. Декілька безстрашних місцевих жителів спробували зрушити тварину з пляжу назад у воду. “Я увійшов у воду і взяв її за хвіст, щоб спробувати відтягнути назад у море”, – розповів один з них. Крім того, він повідомив, що був «обережним, тому що у неї вражаючі зуби» та й «захисний рефлекс у хижака може виявитися несподівано», особливо коли «маєш справу з акулою мако», однією з найшвидших акул у світі. Натомість чоловікові було дивно бачити особину такого розміру на пляжі, куди він щодня приходить купатися.

Небайдужий відпочиваючий та його «колеги» «п’ять чи шість разів» відправляли істоту на глибину, проте щоразу вона поверталася на берег. На жаль, до моменту прибуття експертів з морської зони, що охороняється Кот-Агатуаз, акула загинула на піску. У зв’язку з цим співрозмовник зазначив: “Моє серце стислося, я дійсно намагався її врятувати”.

Акула мако – вид, що знаходиться під загрозою зникнення

Хоча акула мако вкрай небезпечна для людини, Міжнародна спілка охорони природи закликала туристів пам’ятати, що вона перебуває під загрозою зникнення через незаконне рибальство заради м’яса і є важливою частиною екосистеми.

Вигляд відомий своєю граціозністю та маневреністю при полюванні на свою здобич. Швидкість, яку мако може розвинути, становить близько 72 кілометрів на годину. Ці хижаки можуть переслідувати свій видобуток на значних швидкостях і робити вражаючі стрибки з води. Дорослі особини зазвичай досягають довжини від 2.5 до 4 метрів, хоча в історії зустрічалися і більші представники.