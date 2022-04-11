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ПолітикаФранція

Франція вислала шістьох російських дипломатів, які займалися шпигунською діяльністю

Євгеній Подольський

Франція вислала шістьох російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям, повідомило міністерство закордонних справ у Парижі. Він додав, що це рішення стало результатом секретної операції російської розвідки на території Франції, яка була розкрита в неділю французькою контррозвідкою DGSI.

Розслідування DGSI у цій справі велося «дуже довго», а виявлені агенти, діяльність яких виявилася суперечливою національним інтересам Франції, вважалися небажаними особами на території країни, йдеться у повідомленні, опублікованому на прес-конференції. Про це йдеться на сайті МЗС Франції. «Після дуже тривалого розслідування було розкрито секретну операцію російських спецслужб на нашій території», — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Франція прийняла рішення про висилку кількох десятків російських дипломатів, про що повідомило МЗС у Парижі. «Їх дії суперечать інтересам нашої безпеки. Цей крок є частиною європейської ініціативи», – йдеться у заяві міністерства.

Поки що Польща, Франція, Німеччина, Ірландія, Данія, Італія, Іспанія, Португалія, Словенія, Хорватія та Австрія вже ухвалили рішення про висилку частини російських дипломатів.

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