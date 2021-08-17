Роберт Де Ніро, 78 років: від найбільшого психопата до харизматичного лиходія (ФОТО)

«Одна з найкращих особливостей акторської професії – це те, що вона дозволяє вам жити життям інших людей, не сплачуючи за це ціну», – говорить великий Роберт Де Ніро. Він може зіграти найбільшого психопата, і бути тим, хто програв – значить бути харизматичним лиходієм. Роберт Де Ніро будує свої складні образи, які залишаються в золоті сторінки кіно. Роберт Ентоні Де Ніро народився в Манхеттені, Нью-Йорк, 17 серпня 1943 року його батько і його матір художники італійського походження, розійшлися, коли йому було 2. Де Ніро дебютував в кіно в 1968 році, коли він знявся у фільмі Брайана де Пальми «Привітання».

Потім він грав маленькі і незначні ролі в багатьох фільмах до 1973 року, коли він отримав визнання критиків за роль у фільмі «Повільно бий в барабан».

Його довгострокове співробітництво з Мартіном Скорсезе почалося в тому ж році, коли він знявся в своєму фільмі «Підступні вулиці» з Харві Кейтелем. Інші феноменальні фільми Скорсезе, в яких він знявся, – «Таксист», «Злий бик», «Король комедії», «Хороші хлопці», «Мис страху», «Нью-Йорк», «Нью-Йорк» і «Казино» .

Він отримав Оскар за кращу чоловічу роль за роль в «Скаженому бику» і премію Оскар за кращу чоловічу роль другого плану за «Хрещений батько 2».