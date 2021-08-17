Роберт Де Ніро, 78 років: від найбільшого психопата до харизматичного лиходія (ФОТО)

«Одна з найкращих особливостей акторської професії – це те, що вона дозволяє вам жити життям інших людей, не сплачуючи за це ціну», – говорить великий Роберт Де Ніро. Він може зіграти найбільшого психопата, і бути тим, хто програв – значить бути харизматичним лиходієм. Роберт Де Ніро будує свої складні образи, які залишаються в золоті сторінки кіно. Роберт Ентоні Де Ніро народився в Манхеттені, Нью-Йорк, 17 серпня 1943 року його батько і його матір художники італійського походження, розійшлися, коли йому було 2. Де Ніро дебютував в кіно в 1968 році, коли він знявся у фільмі Брайана де Пальми «Привітання».
Потім він грав маленькі і незначні ролі в багатьох фільмах до 1973 року, коли він отримав визнання критиків за роль у фільмі «Повільно бий в барабан».
Його довгострокове співробітництво з Мартіном Скорсезе почалося в тому ж році, коли він знявся в своєму фільмі «Підступні вулиці» з Харві Кейтелем. Інші феноменальні фільми Скорсезе, в яких він знявся, – «Таксист», «Злий бик», «Король комедії», «Хороші хлопці», «Мис страху», «Нью-Йорк», «Нью-Йорк» і «Казино» .
Він отримав Оскар за кращу чоловічу роль за роль в «Скаженому бику» і премію Оскар за кращу чоловічу роль другого плану за «Хрещений батько 2».
КУЛЬВЕР-Сіті, Каліфорнія – 04 червня: Актори Роберт Де Ніро (L) та Джо Пеші приймають нагороду залу слави кінофільму Гая за «Казино» на сцені під час 10 -ї щорічної нагороди чоловіків за вибір Spike TV у Sony Pictures Studios 4 червня 2016 року в Калвері. Сіті, Каліфорнія. (Фото: Кевін Вінтер/Getty Images)
Нью -Йорк – 10 червня: Роберт Де Ніро виступає на сцені під час 72 -ї щорічної премії «Тоні» в Радіо -Сіті Музичному залі 10 червня 2018 року в Нью-Йорку. (Фото Тео Варго/Getty Images для Tony Awards Productions)
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛС, КАЛІФОРНІЯ – 19 ТРАВНЯ: (ПРИМІТКА РЕДАКТОРІВ: Зображення перетворено в чорно -біле зображення.) Роберт Де Ніро прибуває на церемонію вручення нагород American Icon Awards у готелі Beverly Wilshire Four Seasons 19 травня 2019 року в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. (Фото: Кевін Вінтер/Getty Images)
Вашингтон, округ Колумбія – 22 листопада: Легенда кінофільму та володар “Оскара” Роберт Де Ніро посміхається, перш ніж був нагороджений Президентом США Бараком Обамою Президентською медаллю свободи під час церемонії у східній залі Білого дому 22 листопада 2016 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Обама вручив медаль 19 живим і двом посмертним піонерам у галузі науки, спорту, державної служби, прав людини, політики та мистецтва. (Фото: Chip Somodevilla/Getty Images)
НЬЮ-ЙОРК – 28 КВІТНЯ: Роберт Де Ніро відвідує Tribeca Talks – режисерські серії – Мартін Скорсезе з Робертом Де Ніро під час кінофестивалю Tribeca 2019 у театрі Бікон 28 квітня 2019 року в Нью-Йорку. (Фото Роя Рохліна/Getty Images для кінофестивалю Tribeca)
БЕВЕРЛІ ХІЛЛС, КАЛІФОРНІЯ – 19 ТРАВНЯ: Аль Пачіно (L) отримує нагороду американської ікони від Роберта Де Ніро на сцені на церемонії нагородження American Icon Awards у готелі Beverly Wilshire Four Seasons 19 травня 2019 року в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. (Фото: Кевін Вінтер/Getty Images)
Нью-Йорк – 01 жовтня: Актор Роберт Де Ніро відвідує Академію кіномистецтв & amp; Партія нових членів наук 2018 на вершині скелі 620 Loft; Сад 1 жовтня 2018 року в Нью-Йорку. (Фото Марка Саліокко/Getty Images для Академії кіномистецтв та наук)
НЬЮ -ЙОРК – 29 ВЕРЕСНЯ: (L -R) Кал Пенн, Рейчел Броснахан та Роберт Де Ніро виступають на сцені під час Глобального фестивалю громадян: 2018 – The The Generation у Центральному парку 29 вересня 2018 року у Нью-Йорку. (Фото Тео Варго/Getty Images для глобального громадянина)
НЬЮ-ЙОРК, 26 квітня 2018 року співзасновник TFF Роберт Де Ніро відвідує кінофестиваль Tribeca, представлений AT & T, врученням нагород журі, що проводиться колекцією вина Chloe Wine у BMCC Tribeca PAC 26 квітня 2018 року у Нью -Йорку. (Фото Шона Занні/Getty Images для кінофестивалю в Трібеці)
Нью-Йорк – 19 квітня: Роберт Де Ніро відвідує привітальний обід журі – кінофестиваль Tribeca 2018 у Tribeca Grill Loft 19 квітня 2018 року у Нью-Йорку. (Фото Славена Влашича/Getty Images для кінофестивалю Tribeca)
Нью-Йорк – 18 квітня: Співзасновник кінофестивалю “Трайбека” Роберт Де Ніро виступає під час прес-ланчу під час кінофестивалю “Трайбека” у Таласі 18 квітня 2018 року у Нью-Йорку. (Фото Славена Влашича/Getty Images для кінофестивалю Tribeca)
Нью-Йорк – 11 вересня: Актор Роберт Де Ніро бере участь у щорічному Дні благодійності, який проводить Кантор Фіцджеральд, BGC та GFI у Канторі Фіцджеральді 11 вересня 2017 року у Нью-Йорку. (Фото Тео Варго/Getty Images для Кантора Фіцджеральда)
Нью-Йорк – 23 квітня: Роберт Де Ніро виступає на сцені під час бранчу режисерів кінофестивалю “Трайбека -2018” у Мінській виноробні 23 квітня 2018 року у Нью-Йорку. (Фото Моніки Шиппер/Getty Images для кінофестивалю Tribeca)
Нью-Йорк – 30 квітня: Актор Роберт Де Ніро виступає на сцені під час 45 -ї церемонії вручення премії Чепліна в залі Еліс Таллі, Лінкольн -центр, 30 квітня 2018 року в Нью-Йорку. (Фото Майка Копполи/Getty Images)
Голлівуд, Каліфорнія – 13 березня: Роберт Де Ніро виступає на сцені під час “Спадщини зміни життя”, представленої Фондом реалізації у бальній залі “Рей Долбі” в Голлівуді & amp; Хайленд Центр 13 березня 2018 року в Голлівуді, Каліфорнія. (Фото Крістофера Полка/Getty Images)
Ньюпорт-Біч, Каліфорнія – 05 червня: (LR) Президент DJM Captial Partners Ліндсі Партон, Роберт Де Ніро, шеф-кухар Нобу Мацухіса та Джон Міллер відвідують церемонію Саке Нобу-Ньюпорт-Біч у селі Лідо-Марина в Нобу 5 червня 2018 року у Ньюпорт-Біч, Каліфорнія. (Фото Джерода Харріса/Getty Images для пляжу Нобу Ньюпорт)
НЬЮ-ЙОРК – 03 КВІТНЯ: Роберта Де Ніро вшановують під час вручення премії Keepers Of The Dream NAN (Національна мережа дій) на The Sheraton Times Square 3 квітня 2019 року в Нью -Йорку. (Фото Майкла Локкісано/Getty Images)
КАННИ, ФРАНЦІЯ – 16 ТРАВНЯ: (L -R) Грейс Хайтауер Роберт Де Ніро, Роберто Дуран та його дружина Феліцидад відвідують прем’єру “Руки каменю” під час 69-го щорічного Каннського кінофестивалю у Палаці фестивалів 16 травня 2016 р. Канни, Франція. (Фото Трістана Февінгса/Getty Images)
Нью-Йорк – 09 січня: Роберт Де Ніро (L) та Меріл Стріп обіймають на сцені під час урочистої церемонії вручення щорічних нагород Національної ради на 42-й вулиці Cipriani 9 січня 2018 року у Нью -Йорку. (Фото Дмитріоса Камбуріса/Getty Images для Національної ради огляду)
Вашингтон, округ Колумбія – 26 квітня: Роберт Де Ніро виступає на сцені під час “Повного фронту з Самантою Бі”, на вечері кореспондентів Білого дому 26 квітня 2019 року у Вашингтоні, округ Колумбія. (Фото Дмитріоса Камбуріса/Getty Images для TBS) 558302
Нью -Йорк – 19 січня: Роберт Де Ніро виступає на сцені під час ралі We Stand United NYC біля Trump International Hotel; Вежа 19 січня 2017 року в Нью-Йорку. (Фото D Dipasupil/Getty Images)
ГОЛЛІВУД, КАЛІФОРНІЯ – 27 СІЧНЯ: Роберт Де Ніро відвідує 92-й обід номінантів на “Оскар” 27 січня 2020 року в Голлівуді, Каліфорнія. (Фото: Кевін Вінтер/Getty Images)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 19 СІЧНЯ: Роберт Де Ніро, лауреат премії Гільдії кіноакторів за заслуги в житті, позує в прес-залі під час 26-ї щорічної премії Гільдії кіноакторів 19 січня 2020 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. 721430 (Фото Gregg DeGuire/Getty Images для Тернера)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 19 СІЧНЯ: Роберт Де Ніро, лауреат премії Гільдії кіноакторів за заслуги в житті, позує в прес-залі під час 26-ї щорічної премії Гільдії кіноакторів 19 січня 2020 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. 721430 (Фото Gregg DeGuire/Getty Images для Тернера)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 19 СІЧНЯ: Роберт Де Ніро, лауреат премії Гільдії кіноакторів за заслуги в житті, позує в прес-залі під час 26-ї щорічної премії Гільдії кіноакторів 19 січня 2020 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. 721430 (Фото Gregg DeGuire/Getty Images для Тернера)
ПАЛЬМ-ВЕСНА, КАЛІФОРНІЯ – 02 СІЧНЯ: Роберта Де Ніро можна побачити на сцені під час урочистого нагородження 31-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс у конференц-центрі Палм-Спрінгс, Каліфорнія, 2 січня 2020 року. (Фото Річа Ф’юрі/Getty Images для Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс)