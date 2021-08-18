Фінська авіакомпанія Finnair більше не приймає на свої рейси тканинні маски

Finnair, одна з найбільших авіакомпаній Фінляндії, оголосила, що з 16 серпня тканинні маски більше не будуть допускатися на їхні рейси.

Згідно із заявою, опублікованою компанією, було відзначено, що, оскільки тканинні маски для обличчя не так ефективні, як хірургічні маски, коли справа доходить до захисту пасажирів від впливу інфекції, їх слід замінити на кращий варіант.

Таким чином, авіакомпанія заявила, що тепер вони приймають тільки хірургічні маски, респіраторні маски FFP2 або FFP3, які не містять клапана, або інші маски без клапана, які мають той же стандарт (N95), повідомляє SchengenVisaInfo.com.

«З 16 серпня ми більше не приймаємо тканинні маски на наші рейси. Ми приймаємо хірургічні маски, респіраторні маски FFP2 або FFP3 без клапана або інші маски без клапана того ж стандарту (N95). Будь ласка, пам’ятайте, що вам необхідно носити маску на протязі всієї подорожі», – йдеться в заяві Finnair.

Знімати маску дозволено тільки при вживання їжі або напоїв.

Там же зазначено, що пасажири повинні носити маски протягом усього польоту, підкреслюючи, що маска повинна закривати їх ніс і рот, незалежно від того, чи знаходяться вони тільки в аеропортах або на борту. Пасажирам дозволяється знімати маску на обмежений час, тільки коли вони вживають їжу або напої.

«Ви можете знімати її тільки на обмежений час, поки ви їсте або п’єте. Переконайтеся, що ви завжди носите маску при спілкуванні з співробітниками Finnair, будь то в аеропорту або на борту літака», – додали в Finnair.

Крім того, було відзначено, що пасажири, стан здоров’я яких не дозволяє їм носити маску, повинні повідомити про це в аеропорт не менше ніж за 72 години до вильоту.

В даний час Фінляндія зберігає суворі обмеження щодо всіх мандрівників, що не були вакциновані або не вилікувати від хвороби COVID-19. З іншого боку, тим, хто надав довідку про вакцинацію або одужання, дозволено в’їзд без обмежень.