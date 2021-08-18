Финская авиакомпания Finnair больше не принимает на свои рейсы тканевые маски

Finnair, одна из крупнейших авиакомпаний Финляндии, объявила, что с 16 августа тканевые маски больше не будут допускаться на их рейсы.

Согласно заявлению, опубликованному компанией, было отмечено, что, поскольку тканевые маски для лица не так эффективны, как хирургические маски, когда дело доходит до защиты пассажиров от воздействия инфекции, их следует заменить на лучший вариант.

Таким образом, авиакомпания заявила, что теперь они принимают только хирургические маски, респираторные маски FFP2 или FFP3, которые не содержат клапана, или другие маски без клапана, которые имеют тот же стандарт (N95), сообщает SchengenVisaInfo.com.

«С 16 августа мы больше не принимаем тканевые маски на наши рейсы. Мы принимаем хирургические маски, респираторные маски FFP2 или FFP3 без клапана или другие маски без клапана того же стандарта (N95). Пожалуйста, помните, что вам необходимо носить маску в течение всего путешествия», — говорится в заявлении Finnair.

Снимать маску разрешено только при еды или напитков.

Там же указано, что пассажиры должны носить маски в течение всего полета, подчеркивая, что маска должна закрывать их нос и рот, независимо от того, находятся ли они только в аэропортах или на борту. Пассажирам разрешается снимать маску на ограниченное время, только когда они принимают пищу или напитки.

«Вы можете снимать ее только на ограниченное время, пока вы едите или пьете. Убедитесь, что вы всегда носите маску при общении с сотрудниками Finnair, будь то в аэропорту или на борту самолета», — добавили в Finnair.

Кроме того, было отмечено, что пассажиры, состояние здоровья которых не позволяет им носить маску, должны сообщить об этом в аэропорт не менее чем за 72 часа до вылета.

В настоящее время Финляндия сохраняет жесткие ограничения в отношении всех путешественников, которые не были вакцинированы или не вылечить от болезни COVID-19. С другой стороны, тем, кто предоставил справку о вакцинации или выздоровления, разрешен въезд без ограничений.