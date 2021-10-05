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Економіка

Зарплати в ІТ-секторі ростуть на 10-12% в рік

Гліб Парфененко
Зарплати в ІТ-секторі ростуть на 10-12% в рік

Заробітна плата в ІТ-секторі зростає на 10-12% на рік. Можливо, в перший рік пандемії був застій, але очікується, що заробітна плата в цій сфері зростатиме ще швидше протягом наступних п’яти років через падіння кордонів.

Про це сказав Георгій Іванов, засновник і генеральний директор Noble Hire, платформи для пошуку і найму професіоналів саме в ІТ-секторі.

Кадри в дефіциті. Це пов’язано не тільки з гравцями, відомими на протязі багатьох років, але і з новими компаніями, що входять в цю сферу. Міжнародним компаніям набагато вигідніше переносити свої центри або представництва в такі країни, як Болгарія, Україна або Польща.

“Ми працюємо з більш ніж 150 компаніями, в оголошеннях зазвичай шукають фахівців з досвідом роботи не менше трьох років”, – сказав БНР Іванов.

За його словами, недостатньо закінчити університет або комп’ютерну академію, потрібно самостійно розробляти проекти, щоб виділитися при прийомі на роботу.

За словами експерта, за останні роки ІТ-академії закінчили близько 100 000 чоловік, але з них тільки більше 5 000 змогли вийти на ринок праці. Щоб допомогти іншим, необхідно відкрити більше можливостей для проходження практики, сказав Іванов.

Він зазначив, що для того, щоб стати ІТ-спеціалістом, необхідно володіти аналітичним мисленням, працювати в команді, добре керувати часом і вміти висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі. Серед мотивів, які спонукають молодих людей йти в ці професії, крім зарплати, – можливість займатися творчістю, створювати щось “з нуля”. Кожна програма в нашому телефоні – це можливість для бізнесу і вирішення проблем.

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