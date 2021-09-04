«Ми можемо зруйнувати монополію Газпрому». Начальник Українського газопроводу про співпрацю з Польщею

Глава української газопровідної мережі заявив, що його країна і Польща можуть підірвати російську монополію на поставки газу в Європу. За словами Сергія Макохона, це може статися, в тому числі, завдяки польському терміналу СПГ і українським резервуарам для зберігання блакитного палива.

Заява Сергія Макохона цитує прес-служба українського оператора ГТС. За його словами, Україна і Польща мають в своєму розпорядженні кілька варіантів використання систем електропередачі таким чином, щоб підірвати домінуюче становище «Газпрому» на європейському ринку.

Один з варіантів – зберігання газу з терміналу СПГ в Свіноуйсьце в українських підземних сховищах газу. Україна має найбільші склади такого типу, здатні вмістити понад 30 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Глава українського оператора ГТС також вказує на потенціал споруджуваного газопроводу Baltic Pipe, що з’єднує Польщу, Данію і Норвегію, а також з’єднувача з країнами Балтії та терміналу в Клайпеді. Сергій Макохон також наголошує на необхідності щодо структурних інвестицій в Польщу, які дозволять розвивати газове з’єднання між Україною і Польщею.

Україна, як і Польща, вважає, що газопровід «Північний потік-2», що з’єднує Росію і Німеччину, збільшить монополію Росії і поставить під загрозу європейську безпеку.