«Мы можем разрушить монополию Газпрома». Начальник Украинского газопровода о сотрудничестве с Польшей

Глава украинской газопроводной сети заявил, что его страна и Польша могут подорвать российскую монополию на поставки газа в Европу. По словам Сергея Макохона, это может произойти, в том числе, благодаря польскому терминалу СПГ и украинским резервуарам для хранения голубого топлива.

Заявление Сергея Макохона цитирует пресс-служба украинского оператора ГТС. По его словам, Украина и Польша имеют в своем распоряжении несколько вариантов использования систем электропередачи таким образом, чтобы подорвать доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке.

Один из вариантов — хранение газа с терминала СПГ в Свиноуйсьце в украинских подземных хранилищах газа. Украина имеет крупнейшие склады такого типа, способные вместить более 30 миллиардов кубометров голубого топлива.

Глава украинского оператора ГТС также указывает на потенциал строящегося газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу, Данию и Норвегию, а также соединителя со странами Балтии и терминала в Клайпеде. Сергей Макохон также подчеркивает необходимость относительно структурных инвестиций в Польшу, которые позволят развивать газовое соединение между Украиной и Польшей.

Украина, как и Польша, считает, что строящийся газопровод «Северный поток-2», соединяющий Россию и Германию, увеличит монополию России и поставит под угрозу европейскую безопасность.